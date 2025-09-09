暫定リストに載ってすでに30年以上

彦根城（滋賀県彦根市）を訪れると、公共施設や店舗の前に「彦根城を世界遺産に」と書かれた旗が掲げられ、ポスターが貼られているのをいくつも見かける。世界文化遺産への登録に向け、地元が必死なのが伝わってくる。だが、叶わなかった。8月26日、国の文化審議会の世界文化遺産部会が開催され、2027年に登録をめざす世界文化遺産の候補として、彦根城をユネスコに推薦することを見送ったのである。

【写真5枚】「世界遺産」を目指すなら推すべき…彦根城ならではの価値

ユネスコの世界遺産委員会に推薦書を提出して審査してもらうためには、事前に「暫定リスト」に記載される必要がある。その点、彦根城は1992年からリストに載っている。逆にいえば、30年も経っても登録されないままだなのだが、今回、地元自治体の期待は大きかった。

今回は「可能性あり」の事前評価も受けていたのに…

その証拠に、彦根市のホームページには、「彦根城世界遺産登録へ大きく前進！」と題した昨年11月22日付の報告が掲載されており、そこにはこう書かれている。「市民の皆さんの中にも、『本当に彦根城が世界遺産に登録される日が来るのだろうか』と思っている人もいるのではないでしょうか。彦根城は今年10月にイコモス（註・世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議）から『世界遺産登録の可能性がある』という事前評価を受けました」。

それだけに落胆も大きかったようだ。とはいえ田島一成市長は、あらためて2028年の登録をめざす考えを明らかにし、会見で「あと一歩なので努力を重ねたい」と話している。では、推薦を見送った文化審議会が彦根市に突きつけた課題とはなんだったのか。

「大名統治システム」が鍵だというが

彦根市のホームページに記されていた「事前評価」という語。これは国が世界遺産の推薦書を提出する前に、イコモスから技術的および専門的助言を受ける制度のことだ。

滋賀県や彦根市は彦根城について、「日本における徳川（江戸）時代の地方政治拠点として機能した、建築及び土木の傑出した見本であり、大名統治システムを有形遺産で示すもの」と主張し、イコモスからも一定の評価をされた。一方で、「単独の資産で大名統治システムを完全に表現できているかどうか」「何によって大名統治システムが日本列島における長期間の安定と繁栄とを可能にしたのか、（中略）といった大名統治システムの運用方法について説明を充実させることが必要」などと、課題も提示されていた。

そして文化審議会も、イコモスが示した課題を投げかけた格好だ。いわく「一定の範囲の城を抽出することについての妥当性、客観性に関してイコモスから指摘を受ける可能性がある」「大名統治システムの鍵になる概念について説得的な根拠が示されていない」。

ただ、こうして記すだけでは、そもそも「大名統治システム」とはなにを示しているのかわからないだろう。まず、彦根城の成り立ちと、現在、なにが残っているのかを確認しておきたい。

軍事施設として築かれ政治拠点として拡充

彦根城は2期にわたる工事で完成したが、それぞれの工事は意味が異なる。彦根山にはじめて城を築いたのは、徳川四天王のひとり井伊直政の嫡男の直継だが、普通の築城ではなかった。直継が幼少だったので、家老の木俣守勝が徳川家康の許可を得て、家康の支援のもと慶長8年（1603）から、各大名に土木工事を負担させる天下普請で築かれた。当時、大坂には豊臣秀頼が健在で、彦根城は大坂とのあいだに有事が発生した際の、前線基地と想定されていたのである。

この第1期の工事は彦根山の山頂部が中心で、慶長20年（1615）の大坂夏の陣で豊臣氏が滅ぶと、翌年からあらためて工事がはじまった。この第2期は、譜代大名の筆頭である井伊家の手による、井伊家の居城としての工事だった。山麓に表御殿が造営され、中堀沿いの石垣や門が元和8年（1622）ごろに完成した。

城とは第一義的に、敵の攻撃や侵入を防ぐための軍事施設である。それが領地支配の拠点となり、政治や文化の中心地にもなっていった。彦根城は当初、まさに軍事的な目的のために、いわば国を挙げて築かれ、平和が確立したのちに、藩政の拠点として拡充された、という歴史がある。このように、成り立ちからして二重の意味を負っている城は、決して多くはない。

一方、彦根城がアピールし続けている「大名統治システム」とは、以下のようなことを意味する。江戸時代の幕藩体制下では、将軍の下、各地に領主としての大名が居城を構え、そこに重臣たちを集住させて領土を統治し、平和を保っていた――。彦根城はそのシステムを説明できる遺産だ、というのだ。

たしかに彦根城には、そのシステムが一定程度残っている。しかし、この「大名統治システム」自体は、幕藩体制下のどこの城にも当てはまり、なんら珍しいものではなかった。だから、この「システム」に言及すること自体はいいとして、そもそも、ほかの城にはなかった彦根城の独自の価値も、アピールしたほうがいいのではないだろうか。

では、「独自の価値」はどこにあるか。それは案外、簡単に見つかる。

移築を活用して軍事的な目的に応えた

彦根城は豊臣氏に備えて天下普請で築かれた内堀の内側、豊臣氏の滅亡後に整備された中堀の内側が、ともに堀も石垣もほぼ旧態をとどめ、それだけでも、日本の城郭としてはかなり貴重だといえる。また、彦根山中には国宝の天守を筆頭に、重要文化財の天秤櫓、太鼓門と続櫓、西の丸三重櫓などが現存する。中堀と内堀のあいだにも佐和口多門櫓や、日本の城郭では唯一の遺構である馬屋などが残る（ともに重要文化財）。

これらの建造物の逸話としてユニークなのは、天守、天秤櫓、太鼓門と続櫓は、いずれも移築されているという点だ。天守は関ヶ原合戦後に廃城になった大津城から移築されたことが確実で、天秤櫓は長浜城の大手門を運んできた可能性が高い。太鼓門と続櫓はどこかわからないが、規模が大きな城門を移築して小さく組み直したことがわかっている。

移築建造物が多いのは、大坂の豊臣氏に備える必要もあって、当初、築城が急がれたことの反映だと考えられる。日本の伝統工法による木造建築は、金物を使わず、木材同士を継手や仕口と呼ばれる凹凸で接合している。つまり、木を組み合わせているだけだから、簡単に解体し、他所に運んでふたたび組み立てることができる。

むろん、ヨーロッパなどの石造建築はそんなことはできない。彦根城はシンボルである天守を筆頭に、日本でしかできない移築を活用して軍事的な目的に応え、しかも、それらが数多く残るという、世にもまれな事例なのである。

ところが、そんな彦根城だけの特別な価値を強調せず、「大名統治システム」という、どこの城にも共通した特徴だけを強調している。だから、「単独の資産で大名統治システムを完全に表現できているか」、つまり、彦根城だけで「大名統治システム」を語れるわけではないだろう、と反論されてしまうのではないだろうか。

彦根城独自の価値こそ強調すべき

たしかに、彦根城には「大名統治システム」がよくわかる遺構も数多い。藩主の屋敷であった楽々園と、その広大な庭園である玄宮園は、各地の城郭に御殿建築がほとんど残っていないなか、貴重な遺構である。庭園もまた、大名の生活上はもとより、外交上も重要な施設だった。

また、中堀の内側には西郷屋敷長屋門や脇家屋敷、木俣屋敷など、重臣の屋敷のいくつかも部分的に残り、重臣が城に周囲に集住していた様子がいまに伝わる（脇家屋敷はいまにも倒壊しそうで、早急の修復が必要だと思うが）。

つまり、天守や櫓、門などは、石垣や堀と一体化した防御のための建造物だが、彦根城はそれ以外に、御殿や馬屋、重臣屋敷など、当時の大名の統治システムを支えていた遺構も数多い。それはまちがいない。

だが、それだけでは、彦根城のせっかくの魅力の一部しか語っておらず、もったいない。元来は軍事を目的に、いわば国家事業として築かれ、急いだために、日本でしかできない「移築」という技を駆使して築かれ、それが上手く残って、以後の「大名統治システム」に組み込まれた――。たとえば、そんなストーリーを説いたらどうなのだろう。

繰り返すが、「大名統治システム」は幕藩体制下のすべての城郭に共通するものだった。それがよく残るというだけでは、彦根城独自の価値評価にはつながりにくい。「独自の価値」がある城なのだから、自信をもってそれを説いてほしいと思うのだが。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

