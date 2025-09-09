タレントの藤田ニコル（27）が8日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。人気タレントのライブで衝撃を受けたシーンについて語った。

この日はSNSの炎上やアンチコメントについてトーク。アンチコメントへの対応として、「あのちゃん」ことタレント・あのは「僕は全部ムカつくから、ケンカしちゃう。さすがに全部は言わないけど、本当に違うってやつは結構直リプで、まず“ここがあなたの落ち度です”みたいな。並べて言ったりとかもする」と話した。

すると藤田は「言われた言葉をライブでさ…やってた時なかった？」と質問。あのちゃんのライブでは、アンチコメントが書かれた紙吹雪の演出が大きな話題となった。今年1月に開催されたワンマンライブの際に投稿されたX（旧ツイッター）には、「愛もヘイトも全部僕のものでそれがあなたのものになる、傷だってエンタメに書き換えてあげる」というあのちゃんのメッセージがつづられている。

紙吹雪の演出はあのちゃん自らが考案。藤田は「あれが天才だなって思った。凄い」と拍手していた。