８日に放送されたＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」では、辞任を表明した石破茂氏の後任について特集。その中でＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏が、次期総裁有力候補の小泉進次郎氏について出馬しない可能性もあると指摘した。

この日はポスト石破について、どんなメンバーが立候補するのかなどを紹介。街の声も放送した。８日までに茂木敏充氏が立候補を正式表明。他には高市早苗氏、小泉進次郎氏、小林鷹之氏、林芳正氏の名前が挙がっている。

その中でも注目が集まっているのが、コメ対策で存在感を示した進次郎農水大臣だが、星氏は「（進次郎氏は）出馬に意欲はあるが、弱点は幹事長とか政調会長とか外務大臣とか主要ポストをやっていない。経験が不足しているのを小泉さんが一番知っている」と経験不足が最大の弱点と指摘。

そのため「経験豊富な林さんと連携する道もあるのかなというのは、小泉さんの頭の片隅にはあると思う。最初から出馬しない、ないしは、決選投票で林さんと組むとか、小泉さんの片隅にあると思う」とコメント。小川彩佳アナは「出馬に至らない可能性が？」と驚くと、星氏は「そこは相当慎重に」と述べていた。