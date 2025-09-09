外為サマリー：一時１４７円１０銭台に下落、ドルの上値重い展開続く
９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円４４銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。
ドル円は、午前８時３０分時点では１４７円２０銭台で推移していたが、午前９時時点では一時１４７円４２銭前後まで上昇。その後、午前９時４０分過ぎに１４７円１０銭台に下落し、１４７円台前半での一進一退が続いている。前日のニューヨーク市場で、米長期金利は低下。５日発表の米８月雇用統計を受け労働市場の減速が警戒されている。ドルの上値の重い展開となるなか１４７円台前半での値動きが続いている。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７１ドル前後と同０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。
出所：MINKABU PRESS
