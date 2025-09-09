

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「ドラゴン桜」で、受験票が手元に届いた瞬間にスイッチが入るシーン。自身で書いて大人がサポートする。

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当もつとめた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第201回は、出願手続きについてお話しします。

出願手続きは子供がやるべき





9月になると、高校3年生の人たちは「共通テストの出願の手続き」をします。1月に実施される大学入学共通テストの出願です。結構早いですがこの時期から出願が始まるのです。

実は今年の共通テストから、出願の方法が少し変わりました。2026年1月17日（土）、18日（日）に実施される2026年度の大学入学共通テストから、出願手続きがWebで行えるようになったのです。従来は紙で提出をしていたわけですが、ネット上で完結するようになったのです。

出願期間は、9月16日（火）10時から10月3日（金）17時まで。氏名、住所、電話番号、出願資格、顔写真など志願者情報と受験する教科、検定料の支払い方法をマイページ上で登録して行う形になります。

最近こういう傾向は増えていて、いくつかの大学でも紙による出願からWebでの出願に切り替わってきています。

さて、この出願に関して、こんな言説があるのをご存じでしょうか。

「親が出願手続きを全部やっている家庭の子供は落ちる」

自分が学校の先生や塾・予備校の先生に話を聞くと、割とよく聞くのがこの言葉です。もちろん、金銭の支払いも含めて親の確認は必ず必要でしょう。しかし、出願それ自体を親がやっている生徒はかなり危険だ、というのです。

出願は「受験をはじめます」と宣言する行為

いったいなぜなのか。受験生なら大学受験に集中したいから手続きは親にやってもらいたい、なんてこともあると思います。それなのになぜ、親がやってはいけないのか。

それは、大学受験が自分ごとにならないからだと言われています。出願というのは、「この試験を受けさせてください」「この大学を受験させてください」ということを自分からお願いすることです。それを人任せにしてしまうと、受験に対してスイッチが入らないのです。

出願というのは、単なる事務手続きではなく、受験生が「自分の受験をはじめます」と宣言する行為でもあります。ここで自分の名前や顔写真を入力し、検定料を支払い、受験科目を選択する――その一つ一つの行動が「いよいよ本番が始まる」という自覚を芽生えさせてくれるのです。だからこそ、出願を親に任せきりにしてしまうと、その重要な「気持ちのスイッチ」が入らないままになってしまうのです。

漫画「ドラゴン桜」でも、受験票が手元に届いた瞬間にスイッチが入るというシーンがあります。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。











（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）

親が果たすべきサポートとは



さて、ここまでは大学受験に関しての話でしたが、同じことは中学受験や高校受験でもあてはまります。

もちろん、子供だけでは書類作成や入力作業に不安が残る部分もあるでしょう。その場合、親は「横で見守る」「最終チェックをする」立場にとどまればよいのです。実際に名前を書いたり、志望校を記入したりする作業は、できる限り子供自身にやらせることが大切です。そうすることで、子供は「これは自分の受験なんだ」と腹をくくることができるのです。

親が果たすべきサポートの範囲

・入力内容の誤字脱字を一緒に確認する

・写真のサイズや形式が規定どおりか確認する

・検定料の支払いが確実に済んでいるか見届ける

・出願締切日をカレンダーに記して忘れないように声かけする

こうしたサポートは、子供が安心して自分で出願できる環境を整えるために欠かせません。しかし「最後のボタンを押す」のは、やはり本人であるべきです。

受験は、勉強の成果を試すだけでなく、自立していく第一歩でもあります。だからこそ、出願はぜひ受験生本人にやらせましょう。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）