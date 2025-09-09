国際卓球連盟（ITTF）は9日、2025年第37週の世界ランキングを発表。「WTTコンテンダーアルマトイ」などのポイントが加算された。

■トップ30には7選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）は1つ順位を上げ8位、大藤沙月（ミキハウス）は10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

また、9月2日～7日にカザフスタンで開催された「WTTコンテンダーアルマトイ」で中国選手4人を下し優勝した橋本帆乃香（デンソーポラリス）が12位から11位にランクアップ。3位に入った横井咲桜（ミキハウス）は36位から34位となった。

さらに、早田ひな（日本生命）が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）は21位、平野美宇（木下グループ）は33位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は38位にランクインしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年9月9日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

8位 （↑ 9位）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

11位（↑ 12位）：橋本帆乃香

13位（-）：早田ひな

15位（↓ 14位）：長粼美柚

21位（-）：木原美悠

33位（↓ 32位）：平野美宇

34位（↑ 36位）：横井咲桜

38位（↓ 37位）：佐藤瞳

49位（↑ 50位）：赤江夏星

51位（↑ 52位）：芝田沙季

81位（↑ 96位）：小塩悠菜

97位（↑ 101位）：出澤杏佳