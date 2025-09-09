飾るも、隠すも、自由自在。推し活がもっと楽しくなる本棚【萩原】のコミックラックがAmazonに登場中‼
400冊収納＋グッズも飾れる。オタクの理想、ここに完成【萩原】のコミックラックがAmazonに登場!
萩原のコミックラックは、自由に飾って楽しめる、大容量の本棚。コミックは約400冊収納可能で、マンガ好きやコレクターにおすすめのアイテムとなっている。
スライド扉にはポール付きのバーを設けており、面置きした雑誌やお気に入りのカードを飾ることができる。バーにはキーホルダーなどの小物も掛けられ、収納とディスプレイを両立する設計。
棚は前後分割式の可動棚で、CD・DVD・文庫本・少年コミック・青年コミック（B6判）・ワイド版・雑誌・教科書など、幅広いサイズに対応。段差をつけることで、後ろの背表紙も見やすく収納できる。
棚位置を工夫すれば、推し活専用の収納棚としても活用可能。2次元・2.5次元・アイドルなど、ジャンルを問わずオタ活にぴったり。フィギュア・アクスタ・うちわ・ペンライト・ぬいぐるみ・写真集・チェキ・カード・同人誌など、推しグッズをまとめて飾れる。
扉はスライド式のため、普段はグッズを隠しておきたい方にもおすすめ。見せる・しまう・飾るを自由に楽しめる、理想の収納本棚だ。
