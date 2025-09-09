Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

9月9日の『ラヴィット！』は、大人気韓国発ガールズグループ・ILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）とWONHEE（ウォンヒ）が登場。トレンディエンジェルも参戦し、三輪車壁逃げチャレンジを開催した。

■スポーツMIXコーデで表情をゆるめた佐久間大介

佐久間は出演前に「ラヴィット！観てね(^^)」というコメントとともに1枚の写真を公開。

ピンクヘアにゴールドのインナーカラーが入った佐久間が、スタジオセットの買い物かごに手を置き、ふにゃっとした笑顔で“ラヴィットポーズ”をしている。

佐久間は白×グレーの切り替えデザインTシャツにライトグリーンの長袖トップスを重ね、「9090」の大きなロゴが特徴的なグレーのスウェットパンツを着用。アクティブな印象の“スポーツMIX”コーディネートだ。

ファンからは「さっくんかわいい」「愛おしい」「朝から癒しすぎる」「笑顔がかわいい」「ビジュ最高」「朝からビジュが良すぎて眩しい」「衣装さん天才」といった声が寄せられている。

■ファッションにも注目が集まる佐久間大介

Snow Man

