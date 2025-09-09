i-dle（アイドゥル）のMINNIE（ミンニ）がInstagramを更新。東京で過ごすプライベートの姿を公開し、BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）との2ショットも公開した。

【写真】i-dleミンニが東京をBLACKPINKリサと楽しむ！【写真】リサも寿司店やドンキでの写真をアップ

■i-dleミンニがBLACKPINKリサと東京の寿司を満喫

ミンニは黒いキャミソールにフリンジの付いたパンツを履いた“見せパン”のヘソ出しスタイルで有楽町近辺に登場。帽子やサングラスなどはまとわず、素顔で堂々と佇んでいる。手には抹茶系の飲み物を持ち、2枚目では「祭」と書かれたうちわを手に、笑顔を浮かべている。

3、5、6枚目では、有楽町駅をバックに軽やかにポーズ。4枚目では大きなパンにかじりつき、キュートな表情を浮かべている。そして7枚目では、サンリオのグッズが並ぶ店舗内でリサと密着。ふたりは同い年のタイ出身の親友として知られており、仲睦まじく顔を寄せ合った。8、9枚目ではリサと共に寿司店を訪れた様子を公開し、リラックスしたムードで記念ショットを撮っている。

また10枚目以降は、焼肉店で大きな肉に舌鼓を打つミンニの姿が捉えられた。

SNSでは「ミンニいつ有楽町いたの!?」「同級生の大親友同士だー！」「LISAとミンニ仲良し」「ブラックコーデ最高！」「2人ともめっちゃかわいい」「ミンニが日本に降臨してる」「東京いたなんて会いたかった」などの反響が起こっている。

■BLACKPINKリサもi-dleミンニと過ごした東京でのショットを公開

なおリサもInstagramにて、日本で過ごした同じ日の写真をアップしていた。