11時の日経平均は110円高の4万3753円、アドテストが218.80円押し上げ 11時の日経平均は110円高の4万3753円、アドテストが218.80円押し上げ

9日11時現在の日経平均株価は前日比110.16円（0.25％）高の4万3753.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は732、値下がりは795、変わらずは89。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を218.80円押し上げている。次いで東エレク <8035>が51.15円、ソニーＧ <6758>が13.51円、中外薬 <4519>が8.20円、スクリン <7735>が5.33円と続く。



マイナス寄与度は56.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が38.9円、ＴＤＫ <6762>が28.11円、日東電 <6988>が12.16円、味の素 <2802>が5.74円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、空運、その他製品、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、鉱業が並んでいる。



※11時0分0秒時点



株探ニュース

