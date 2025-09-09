¡ÖÅÏµ´¡×ÌîÂ¼¿¿Èþ¡¡ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤µ¤ó¤Î99ºÐÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼»²Îó¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼¿¿Èþ¡Ê60¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±é½Ð²È¤ÎÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤µ¤ó¤Î99ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9·î£±Æü¤¬¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÀÐ°æ¤Õ¤¯»ÒÀèÀ¸¡¡£±½µ´ÖÃÙ¤ì¤Ç¡¢BirthdayParty¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÐ°æ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Ø99ºÐ¡Ù¸½Ìò¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡ØÀÐ°æ¤Õ¤¯»ÒÀèÀ¸¡Ù¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¸æ½Ë¤¤¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîÂ¼¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡99¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¡Ø¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡Ù¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡×¤È½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤á¤Ç¤¿¤¤¡ØÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¡Ù¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¤Î¡ØÀ¶¿åÍ³µª¤µ¤ó¡Ù¡×¤Èµ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡#ÀÐºä¹ÀÆó¡¡¤µ¤ó¡¡#¿åÃ«È¬½Å»Ò¡¡¤µ¤ó¡¡#°æ¾å½ç¡¡¤µ¤ó¡¡#²»ÌµÈþµª»Ò¡¡¤µ¤ó¡¡#¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¡¤µ¤ó¡¡#µ×ËÜ²íÈþ¡¡¤µ¤ó¡¡#Æ£ÅÄÊþ»Ò¡¡¤µ¤ó¡¡#À¶¿åÍ³µª¡¡¤µ¤ó¡¡#ÌîÂ¼¿¿Èþ¡¡#²¹¤â¤ê¡×¤È¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡¢TBS¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²¬ÁÒ¡ÊÂç¸¶¡ËÍÕ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£