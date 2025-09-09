城咲仁、妻・加島ちかえの第1子妊娠を報告「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（36）の第1子妊娠を報告した。
【写真】めちゃくちゃいい笑顔！大きなお腹披露の加島ちかえと城咲仁
城咲は「〜皆様へご報告〜」の書き出しで「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。「お世話になっている関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様 新しい命の誕生という奇跡を無事に果たせるよう、夫婦で協力して日々を大切に過ごしていきますので、何卒温かく見守って頂けたら幸いです」と呼びかけた。
続けて「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります 妊婦さんには安定期はないと肝に銘じながら 夫として出来ることを精一杯して ギリギリまでお仕事をしたいと言う妻の加島ちかえの気持ちを大事にして支えていきたいとおもいます」と決意を新たにした。
最後は「この素晴らしい幸せを何倍にも世の中にお返しできるように夫婦で更に更に精進して参りますのでこれからもジンチカ夫婦を何卒応援して頂けましたらこの上ない最高の人生で御座います」と伝え「心より感謝を込めて」と結んだ。
城咲は日本一有名なホストクラブ、新宿・歌舞伎町の「クラブ愛」で5年間、ナンバーワンホストとして活躍後、2005年に引退し、同年4月に芸能界にデビュー。現在は「雑穀マイスター」「薬膳インストラクター」という資格を持っており“料理キャラ”としても活動している。21年に加島との結婚を発表した。
