ラーメンチェーン「天下一品」、「異物（害虫）が混入」で謝罪 対策も発表
人気ラーメンチェーン店・天下一品が8日。公式サイトにて、京都・新京極三条店が提供した商品に異物’（害虫）が混入していたと報告。謝罪し、対応を説明した。
【画像】異物混入を発表した天下一品のコメント（全文）
発表で「異物混入に関するお詫びとご報告」と題し、「このたび、2025年8月24日（日）に天下一品 新京極三条店にてご提供した商品に、異物（害虫）が混入していた事案が発生いたしました」と報告した。
続けて「当該商品をお召し上がりになられたお客様には、多大なるご不快とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。また、「日頃より弊社をご利用いただいております、お客様および関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます」とつづった。
なお、対応については4点を報告。同店とフランチャイズ系列店の河原町三条店の営業停止、当該店舗への専門業者による害虫駆除の実施、当該店舗へ保健所の指導のもと、原因調査および衛生管理体制の見直し。そして全店舗について、衛生管理徹底の指示と再発防止策の強化を行うとした。
「今後は、より一層の衛生管理の強化と従業員教育を通じて、安心してお食事いただける環境づくりに努めてまいります」とつづり、「改めまして、今回の事態によりご迷惑をおかけしましたことを深く反省し、信頼回復に向けて誠心誠意取り組んでまいります」と締めくくった。
