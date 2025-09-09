曲がるLED、脱着式、36時間点灯。しっかり多機能なランタンで夜を彩ってみない？
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
曲がるLEDと分離構造で多彩なシーンを演出。
屋内でインテリアライト、アウトドアでは懐中電灯やランタンとしてと1台で何役もこなす「マルチファンクションライト」がmachi-yaで先行セールを開始。大容量バッテリーだから高輝度モードで最大36時間使えるので連泊キャンプでも安心。ライトユニットだけ使えばシンプル照明として自宅の演出にもOK。
おトクな割引情報も含めて、詳しく見ていきましょう！
コンパクトなのに工夫がたくさん
「マルチファンクションライト」はランタンフード部と分離式のLEDキャンドルで構成された、多機能すぎるLEDライト。
キャンドル部のLEDはフレキシブルのため、変形させるとフィラメント風のレトロな表情も演出可能ですよ。
さらに底面にもライトが搭載されているので懐中電灯としても使える優れモノ。キャンプの夜、トイレに行く際などに便利ですね。
ランタンフード側にも明るいライトが備わっているので、キャンドル部分とは独立して使えるのが便利。
ベース部分のアンビエントライトは揺らぎモードで炎を演出。ただ明るくマルチなライトではなく、アウトドアにもぴったりな遊び心がありますよ。
防水でスタミナにも自信アリ
搭載しているバッテリーは7200mAhの大容量タイプ。メイン照明は最大36時間使えるので連泊キャンプはもちろん、停電など災害時の非常用照明としても重宝しそう。
本体はIP54レベルの防塵・防水性能。水没はNGですが、多少の雨風やホコリは大丈夫な性能なのは助かりますね。
付属品も充実
本体のカラーはグリーンとダークグレイの2色展開。グリーンはアウトドアが強めですが、シンプルさが増すグレーは寝室に使っても良さそう。
ミニ三脚も付属。装着は定番の1/4インチネジなので、市販の三脚も使えますよ。
さらに全パーツを収納できる専用ケース付きなので、持ち運びも手軽ですね。
今なら15％OFFの16,830円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。
