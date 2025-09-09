Image: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

曲がるLEDと分離構造で多彩なシーンを演出。

屋内でインテリアライト、アウトドアでは懐中電灯やランタンとしてと1台で何役もこなす「マルチファンクションライト」がmachi-yaで先行セールを開始。大容量バッテリーだから高輝度モードで最大36時間使えるので連泊キャンプでも安心。ライトユニットだけ使えばシンプル照明として自宅の演出にもOK。

おトクな割引情報も含めて、詳しく見ていきましょう！

家ではインテリアライト、外では便利な広域照明 変幻自在の多機能ランタン 16,830円 【超々早割 15％OFF】 詳細をチェック

コンパクトなのに工夫がたくさん

Image: flukeforest

「マルチファンクションライト」はランタンフード部と分離式のLEDキャンドルで構成された、多機能すぎるLEDライト。

キャンドル部のLEDはフレキシブルのため、変形させるとフィラメント風のレトロな表情も演出可能ですよ。

Image: flukeforest

さらに底面にもライトが搭載されているので懐中電灯としても使える優れモノ。キャンプの夜、トイレに行く際などに便利ですね。

Image: flukeforest

ランタンフード側にも明るいライトが備わっているので、キャンドル部分とは独立して使えるのが便利。

Image: flukeforest

ベース部分のアンビエントライトは揺らぎモードで炎を演出。ただ明るくマルチなライトではなく、アウトドアにもぴったりな遊び心がありますよ。

防水でスタミナにも自信アリ

Image: flukeforest

搭載しているバッテリーは7200mAhの大容量タイプ。メイン照明は最大36時間使えるので連泊キャンプはもちろん、停電など災害時の非常用照明としても重宝しそう。

Image: flukeforest

本体はIP54レベルの防塵・防水性能。水没はNGですが、多少の雨風やホコリは大丈夫な性能なのは助かりますね。

付属品も充実

Image: flukeforest

本体のカラーはグリーンとダークグレイの2色展開。グリーンはアウトドアが強めですが、シンプルさが増すグレーは寝室に使っても良さそう。

Image: flukeforest

ミニ三脚も付属。装着は定番の1/4インチネジなので、市販の三脚も使えますよ。

Image: flukeforest

さらに全パーツを収納できる専用ケース付きなので、持ち運びも手軽ですね。

今なら15％OFFの16,830円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

家ではインテリアライト、外では便利な広域照明 変幻自在の多機能ランタン 16,830円 【超々早割 15％OFF】 詳細をチェック

＞＞家ではインテリアライト、外では便利な広域照明 変幻自在の多機能ランタン

Source: machi-ya