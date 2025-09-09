NHK『あんぱん』佳境を迎え輝く河合優実　「無駄遣い」の声を一蹴する色気ダダ漏れ“恋のシグナル”

蘭子の魅力が増すことになる八木信之介の存在

朝ドラ『あんぱん』（NHK）もいよいよ、佳境。“アンパンマン”の登場に期待が寄せられる中、ヒロイン・のぶ（今田美桜、28）の妹・蘭子を演じる河合優実（24）の“異次元の色気ダダ漏れ”ぶりにも大きな注目が集まっている。

今作は“アンパンマン”の生みの親・やなせたかしと暢夫婦をモデルに、逆転しない正義を探し求めて奮闘する愛と勇気の物語だ。

９月４日に放送された第114話では、ついに嵩（北村匠海、27）が漫画懸賞で大賞を受賞。“漫画の神様”と言われる手嶌治虫（眞栄田郷敦、25）からアニメーション映画『千夜一夜物語』のキャラクターデザインを依頼され、嵩の漫画家人生に大きな転機が訪れる。だが注目すべきは、そこではない。

「始まった当初は、蘭子が控えめで言葉も少なく物静かな性格であることから“河合優実の無駄遣い”ではないかといった声も上がっていました。ところが出征する原豪（細田佳央太、23）からプロポーズを受ける第29話あたりから評価が一転。さらに“愛国の鑑”と呼ばれる姉・のぶから『豪ちゃんの戦死を、誇りに思わんと』と言われ、怒りを露わに『そんなの嘘っぱちや！ みんな嘘っぱちや！』と叫び、号泣する第38話を見た視聴者からは、賞賛コメントが殺到しました。いよいよ本領を発揮。今年、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した映画『あんのこと』で魅せた圧巻演技を思い出しました」（制作会社プロデューサー）

後に『九州コットンセンター』を起こす、八木信之介（妻夫木聡、44）との出会いは第100話。“もう二度と恋などしない”。そう心に決めていた蘭子が、“想い人”となる八木の雑貨店にフラリと立ち寄る。学歴のことで見下されることの多い勤めをやめ、映画評論家として独立しようか迷っていた蘭子に、

「逆境が人に及ぼすものこそ輝かしい」

「お……シェイクスピア」

二人のやり取りを見て、このとき早くも“恋愛フラグ”を感じ取った視聴者もいただろう。

そんな二人に第112話。ドキドキするような展開が待ち受けていた。

引っ越し前日の殺風景な蘭子の部屋に八木が雑誌を届けにやってくる。戦死した豪の半纏を見て一瞬、気まずい空気が流れる。そんなムードをかき消すように、雷鳴がとどろく。部屋を後にする八木を追いかけ、傘を差し出す蘭子。その手を握る八木。二人の距離がグッと近づいたと思ったそのとき、

蘭子「もう八木さんの会社にはいかない」

八木「なぜ？ そんなことは言わないでくれ」

感情を高ぶらせ八木が蘭子に迫る。この先何が起こるのか。視聴者が固唾をのんだ瞬間だ。

「カットが変わると微妙に揺れる相合い傘を俯瞰で捉える。象徴的に描いて見せるだけで、あえて何が起きたのか見せようとしない。朝ドラとは思えない一連の心憎い演出には、制作部の強いこだわりを感じました」（制作会社ディレクター）

こうした演出が、もはや二人の世界には必要不可欠なのかもしれない。

制作部の演出へのこだわりは、それだけではない。

「クールで控え目な蘭子は、身に付ける着物や洋服も青が基調でした。ところが八木と出会ってから、ローレン・バコールを意識して真っ赤な口紅を引き、八木に瓶を開けてもらった赤いジャムをパンに塗り『甘い』と呟く。そして想いを通わせる相合い傘の色も赤と、ここにきてクールビューティーな蘭子のキャラは崩壊。赤い蘭の花が可憐に咲き始めました」(前出・プロデューサー）

脚本家・中園ミホの向田邦子へのオマージュ

赤い蘭の花言葉は、“幸せが飛んでくる”。豪との思い出を胸の奥にしまい込み、八木との新たな恋がついに始まるのか。いやもう始まっているのか。

二人の今後を占う意味でも、ヒントになるシーンがある。

覚えているだろうか。８月26日に放送された107話。プレゼントを渡す時、子どもたちを抱きしめている八木の姿を見て、

蘭子「そういう八木さんを、誰か抱きしめてくれる人は!?」

八木「いや、俺は……」

蘭子「すみません。変なことを聞いて」

と謝り、慌てて事務所を出て、蘭子は左手を額に当てて「しまった」という表情を浮かべる。この仕草、これまでも何度か登場した蘭子の“恋のシグナル”だ。

「第23話、母・羽多子（江口のりこ、45）から『蘭子にも、そういう大切な人がおるがやない？』と聞かれた時や、第29話、豪にプロポーズされた時は、右手で額や頭を触っていました。ところが今回は左手。豪は右手、八木は左手と使い分けている。それだけ八木のことも真剣に考えている証拠ではないでしょうか」（前出・ディレクター）

一説によると蘭子は、尊敬してやまない“向田邦子へのオマージュ”を込めて脚本家・中園ミホが描いているのではないかといわれている。“恋愛の名手”と言われる中園ミホが、この先二人の恋の道行きをどう描くのか。もはや誰にも「河合優実の無駄遣い」とは言わせまい。

文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）