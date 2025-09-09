【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#1

甲子園のマウンド付近で5度、宙を舞った。7日の広島戦に勝利し、NPB史上最速優勝を決めた阪神の藤川球児監督（45）。指導者経験ゼロから就任し、1年目にして2位以下に大差をつけて2年ぶり7度目の戴冠を果たした。テレビインタビューで笑顔をふりまく姿とは裏腹に、冷静かつシビアにチームを率いた新人監督の素顔に迫る。

◇ ◇ ◇

「情報が表に出てしまう唯一の球団。ある意味、うちの欠点」

藤川監督がメディアにこう語ったのは、昨年末のことだ。

人気、注目度は12球団屈指。メディアの数も球界一だ。指揮官は、そうした環境がチームの機密情報が外部に流出する要因になっていると判断。徹底した情報管理を行った。

実際、阪神ではコーチ会議で話し合われた内容が、1時間も経たないうちにコーチやチーム関係者を通じて漏れるケースもあった。

「メディアの皆さんの前では、はっきりとは言わないですけど、やるべきことはやっていきます」

囲み取材で報道陣をけむに巻くのは日常茶飯事。込み入った話をするのは、昨年まで評論家を務めた新聞社の記者くらいだという。

「情報漏れを防ぐのはもちろんですが……」と、コーチ経験のある球団OBがこう言う。

「勝てば大騒ぎ、負ければ手のひらを返して叩く……。喜怒哀楽を軸に報じるのが関西メディアの特質です。特にスポーツ紙はその傾向が顕著。藤川監督は、メディアが敵にも味方にもなることを身をもって知っている。ましてメディアの矢面に立つ阪神の監督職の重圧はハンパない。歴代監督は、メディアに選手起用や作戦についての批判的な意見が出ることで、思いきってタクトを振れなくなるのが常。そんな特異な環境で結果を出すためには、メディアとは付かず離れずの距離感を保つことが肝要だと考えているのです」

球団OBやメディアの評論家に対しても、情報隠しを徹底した。

「先発ローテの構想は？」

「まだ完全には決まっていないんですよ」

「抑えはダレで固定するの？」

「最初は固定しないと思いますけど、徐々に考えていきます」

キャンプ地や甲子園に訪れたOBに戦略や作戦に関して聞かれても、藤川監督は核心ははぐらかした。

情報漏洩で懲罰降格

「普段はニコニコしているけど、本音は言わない。食えないやつだよ」

「現役の時とは全然変わってしまったなぁ」

こう言って苦笑いを浮かべるOB、評論家は少なくない。

「話をするのは野球論など、一般的な話ばかり。チームのことになると途端に口が堅くなる。中日監督時代の落合博満（2004〜11年在任）みたいだよ」とは、古株の評論家だ。

中日時代の落合監督もチームの戦略、作戦に関する情報漏れに細心の注意を払った。情報が外部に漏れれば犯人捜しをした。

「藤川監督も特に一、二軍の選手の入れ替えについてはシビア。試合当日の午後3時にNPBから公示が出るまでは外部に明かさないほどです。そんな中、今季、ある若手選手の一軍昇格が一部メディアに報じられたことがあった。情報が漏れたことで、チーム内で犯人捜しが行われた。その選手は即刻二軍落ち。以降、一度も一軍に昇格していない。選手自身が漏らしたことによる懲罰だと、もっぱらです」（前出のOB）

一方、就任当初から一、二軍間のコミュニケーション不足を指摘する声がある。

藤川監督は一軍起用する選手に関して、明確な物差しがある。メディアを通じて、「名前と実績だけの選手はいらない」と話したこともある。

「二軍からの『一生懸命頑張ってるから使ってくれ』という推薦には一切、耳を貸さない。メジャー経験がある藤川監督はあくまでデータ重視。今後の対戦相手の兼ね合いなども加味して、独断で一、二軍の入れ替えを判断しているという。情報管理の一環もあるそうです。出場選手登録、抹消情報が二軍から流出していることを懸念していたと聞きました」

ライバル球団の首脳陣からは「阪神の選手起用についてはなかなか把握しきれず、対策に苦慮した」との声も聞こえてくる。

敵を欺くには身内から……。メディアやOBはともかく、選手やコーチ陣をも監視し、時に欺く。

こうしたシビアな「藤川流マネジメント」が就任初年度の戴冠を支えたのは確かだ。（つづく）

◇ ◇ ◇

次回（第2回）では、実質全権監督として強権を振るう姿にコーチ陣から反発があったことや、優勝してもなおコーチ陣を悩ませる「今オフクビの可能性」など、その衝撃の実態について詳しく報じている。

