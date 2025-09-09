踏んだり蹴ったりだ。新執行部発足から間もない日本維新の会が現職代議士3人に三くだり半を突きつけられた。守島正衆院議員（大阪2区）らが8日、離党届を提出。参院選で事実上の敗北を喫し、先月8日に藤田文武共同代表が率いる体制に移行したものの、石井章前参院議員（除名）の公設秘書給与詐欺事件が発覚するなど、問題続出だ。存在感低下に歯止めがかからない。

【もっと読む】維新「連立政権入り」の野望オジャン…石井章議員に秘書給与詐取の疑い、特捜部が事務所捜索で激震

離党するのは守島氏のほか、代表選で7票集めた斉木武志衆院議員（比例北陸信越）、阿部弘樹衆院議員（比例九州）。執行部に届け出後、3人で会見。「維新は保守政党に変わってしまった」「設立者の橋下（徹）さんに対する国会議員団の批判がひどく、耐えかねた」（守島）、「安易に連立与党入りせず、既成政党に不満を持つ民意の受け皿が必要」（斉木）、「維新の公約は有権者に響かない」（阿部）など、それぞれ動機を説明したのだが、集団離党には珍しく、理由はバラバラだ。

■内規に反し息子が公設秘書

「共通するのは藤田執行部への不満。元大阪市議の守島氏に2人が歩調を合わせたようです。石井事件に端を発した公設秘書の勤務実態調査も影響している。1親等の親族採用禁止を盛り込んだ国会議員秘書給与法改正案を2023年に提出して以降、内規で厳守を求めてきた」（維新関係者）

中司幹事長を中心に4日までアンケートやヒアリングを実施していた。記者から「調査が離党に影響したのか」と質問が上がると、斉木氏がすぐさま反応し、「秘書の身分うんぬんで離党という重い決断はしない。公設の方を私設にすれば内規があっても親族でも雇用できる、というのが実態ですので」と論点ずらし。「3人とも親族を公設秘書にしていないのですね」との確認に対し、守島が「私はありません」とキッパリ否定した一方、斉木は目を泳がせたのち、「私は雇用はしていますね」と回答。「そこにいるんですけど、息子がいまユーチューブライブをやっている」と指さし、こう熱弁をふるった。

「デジタルの対応は20代の方が圧倒的に強い。いま（議員）会館はひとり事務所で彼しか置いていない。女性事務員も雇用していません。動画編集の専門技術もあるので、雇用したいと中司さんには申し上げた」

「戦力」「スキルの高い者」と強調し、「維新の会のユーチューブチャンネルよりビュー（再生回数）があると思う。そういうコンテンツを作れる才能を優先すべき」と言っていたが、会見のライブ中継はイマイチ。マイクは記者のタイピング音を拾いまくり、発言内容が不明瞭な上、途中から阿部がフレームアウトしていた。再生回数も勝っているとは言い難い。

語るに落ちる──維新らしい離反劇だ。

◇ ◇ ◇

維新のゴタゴタについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。