CORTIS、1st EPリリース記念イベントを開催 5人の“ヤングクリエイタークルー”ぶり発揮 初パフォーマンス曲も
ボーイズグループ・CORTISが8日、ソウル・高麗大学校ファジョン体育館にて『CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES] RELEASE PARTY』を開催した。約2時間にわたるイベントで、1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』の全収録曲を披露した。
【ライブ写真】拳を上げポーズを決めるCORTIS
今回のリリースパーティーは、WeverseとHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネル、TikTokでオンライン配信された。Weverseでは、韓国、アメリカ、日本、インドネシアをはじめとする190の国と地域のファンが、リアルタイムでライブを楽しんだ。
イベントは収録曲「FaSHioN」の初パフォーマンスで幕を開けた。5人のメンバーは、あふれる魅力とエネルギーでファンを魅了。続いて「GO!」を披露し、「CORTISがデビューして初めての単独公演。喜ばしい日なので、一緒に楽しみたい。文字どおりパーティーのように楽しんでほしい」と伝えた。
タイトル曲「What You Want」が始まると、熱気は最高潮に達した。音楽番組を上回るスケールで31台のランニングマシンを使用し、メンバーはメインステージとセンターステージを行き来しながら自由なパフォーマンスを繰り広げ、観客は大きな歓声と声援で応えた。さらに、「JoyRide」と「Lullaby」を初公開するなど、充実したセットリストでファンを魅了。安定感のあるライブパフォーマンスに、感嘆の声が上がった。ファンの熱い声援に応えて予定外のアンコールを繰り返したり、1階と2階の客席を回って観客と目を合わせたりと、心からステージを楽しむ姿が印象的だった。
イベント中、5人は練習生時代やアルバム制作のエピソードなどを語り合った。また、メンバーが100％企画・撮影・編集した「GO!」の自主制作映像や、「What You Want」の寸劇、「Lullaby」のミュージックビデオなどを初公開し、音楽・振付・映像を共同でクリエイトする“ヤングクリエイタークルー”らしい一面を披露した。
イベントの終盤、CORTISは客席を見つめながら、「この素晴らしい景色を見るために、5人のメンバーは一生懸命頑張ってきた。このようなステージに立てることは幸運です。ファンの皆さんに心から感謝しています。まだデビューして3週間しか経っていない。僕たちの前に残された数えきれない日々を、ずっと一緒に歩んでほしい」と語り、涙をぬぐった。
CORTISは9日午後6時に、「FaSHioN」の振付にフォーカスしたConceptual Performance Filmを公開予定。さらに11日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、「FaSHioN」での本格的な活動をスタートさせる。
