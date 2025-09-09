【訃報】 俳優・吉行和子さん 死去 90歳 肺炎のため 「3年B組金八先生」などに出演
俳優の吉行和子さんが、9月2日に死去したことを所属事務所のテアトル・ド・ポッシュが公表しました。
所属事務所は8日、「訃報」と題し、「弊社所属の吉行和子が9月2日未明 肺炎のため 永眠いたしました 享年90 故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行いました」と発表しました。
また、「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と記しています。
事務所関係者によると吉行さんは、9月2日未明に都内の病院で息を引きとったということです。お別れの会については未定ということです。
【 吉行和子さん プロフィール 】
1935年8月9日生まれ
≪ドラマ≫
NHK 『つばさ』 『ごちそうさん』
TBS 『3年B組金八先生』 『ふぞろいの林檎たち』
CX 『ナースのお仕事』 『ゴーイングマイホーム』
EX 『時は立ちどまらない』 『菊次郎とさき』
TX 『執事西園寺の名推理2』
≪舞台≫
『アンネの日記』劇団民藝(1957)
『小間使い日記』 大間知靖子演出
『蜜の味』 小田島雄志演出(紀伊国屋演劇賞受賞)
『リア王』 鈴木忠志演出
『MITSUKO』 大間知靖子演出
『アプサンス~ある不在~』 大間知靖子演出
≪映画≫
『にあんちゃん』 今村昇平監督
『愛の亡霊』 『御法度』 大島渚監督
『折り梅』 松井久子監督
『百合祭』 『雪子さんの足音』 浜野佐知監督
『佐賀のがばいばあちゃん』 倉内均監督
『おくりびと』 滝田洋二郎監督
『人生、いろどり』 御法川修監督
『東京家族』 『家族はつらいよ』 山田洋次監督
『燦燦-さんさん-』『春なれや』 外山文治監
『御手洗薫の愛と死』 両沢和幸監督
『DESTINY 鎌倉ものがたり』 山崎貴監督
『羊と鋼の森』 橋本光二朗監督
『誰かの花』 奥田裕介監督
『湯道』 鈴木雅之監督
≪著書≫
潮出版 『どこまで演れば気がすむの』
『兄・淳之介と私』
文芸春秋社 『男はみんなハムレット』
集英社 『あぐり白寿の旅』
新潮社 『老嬢は今日も上機嫌』
文芸春秋社 『ひとり語り 女優というものは』
講談社 『質素な性格 欲は小さく野菊のごとく』
集英社 『そしていま、一人になった』
