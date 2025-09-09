『進撃の巨人』連載16周年の企画始動 全52点イラストから選ぶ！世界に1点だけのパネル
『進撃の巨人』連載開始16周年を迎えたことを記念して、新商品企画が始動した。厳選された52点のイラストから、好きなイラストを選び、シリアルナンバーが入った自分だけのグッズにできる新商品企画となっており、世界に1点だけのイラストパネルが発売される。
【画像】インパクト強すぎ！『進撃の巨人』初期イラスト
選べるイラストは全52種。単行本1巻〜34巻の表紙イラスト、別マガ表紙などから厳選したカラーイラスト初のグッズ化となり、画集「FRY」の表紙も含まれる。
選んだイラストには、金属製のシリアルナンバープレートが付いてくる。世界に1点だけのオリジナルグッズが手に入るチャンスで、シリアルナンバーの指定はできない。
『進撃の巨人』は、2009年9月〜2021年4月にかけて『別冊少年マガジン』（講談社）で連載されていた同名漫画が原作で、「壁」の中で暮らす人類が、人を捕食する「巨人」相手に絶望的な戦いを強いられる物語。巨人たちと闘う「調査兵団」に所属し、外の世界に憧れる主人公のエレン、クールな戦闘美少女・ミカサ、頭脳派・アルミンの3人を中心にストーリーが展開されるダークファンタジー。
コミックス累計発行部数は全世界で1.4億部を突破しており、数々の漫画賞を受賞。テレビアニメは2013年より放送がスタートし、シリーズの最後を締めくくる完結編（後編）が2023年11月に放送された。また、2015年には三浦春馬さん主演で実写映画化（前篇・後篇）もされ、ハリウッドでの実写映画の製作も発表されている。
