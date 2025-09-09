万博、USJ『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント 整理券配布が1時間で終了発表 前日からの展開に「これは、ひどい！」「本当に悲しい」
大阪・関西万博とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が本格初コラボし、きょう8日に万博会場（大阪・夢洲）で開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベントの整理券配布が、終了した。
【画像】万博×USJハロウィーン 整理券配布終了を発表
USJの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを1日限り、万博会場で出張開催。USJゾンビやハミクマと万博ミャクミャクの競演が期待される。
開催は8月22日に発表されていたが、9月8日に万博公式サイトは「本イベントは会場全体など広く展開するものではなく、一部のエリア（ポップアップステージ 北）で行われるステージイベントとなります」「ご来場者の安全管理の観点から、イベントの観覧エリア入場には整理券が必要です」と、規制情報を説明。
ポップアップステージ北での公演は、午後6時半、7時半、8時半の3回。午前9時から整理券を配布するとした。
万博公式Xでは、午前10時5分の更新で「本日のポップアップステージ 北『USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」出張イベント』の観覧エリアへの入場整理券の配布は、すべて終了いたしました」と伝えた。
これに対して「急に前日になって9時に整理券配布」「やっぱりこうなるよね。。」「これは、ひどい！」「本当に悲しいです」「転売対策してる？」など、多数の声が殺到している。
【画像】万博×USJハロウィーン 整理券配布終了を発表
USJの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを1日限り、万博会場で出張開催。USJゾンビやハミクマと万博ミャクミャクの競演が期待される。
ポップアップステージ北での公演は、午後6時半、7時半、8時半の3回。午前9時から整理券を配布するとした。
万博公式Xでは、午前10時5分の更新で「本日のポップアップステージ 北『USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」出張イベント』の観覧エリアへの入場整理券の配布は、すべて終了いたしました」と伝えた。
これに対して「急に前日になって9時に整理券配布」「やっぱりこうなるよね。。」「これは、ひどい！」「本当に悲しいです」「転売対策してる？」など、多数の声が殺到している。