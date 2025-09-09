¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÂæÆ¬¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¡À¤Âå¡¢À¾»³ÂçæÆ¤È¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤¬À¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¾¥Àï¤ÇÂçË½¤ì
¡¡£¹·î£¶¡¤£·Æü¡¢ÀéÍÕ¤ÎLaLa arena TOKYO-BAY¡£ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤ÈÏ¢Àï¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢³Ê¹¥¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢£¶Æü¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£³¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢£·Æü¤â£±¡Ý£³¤ÎÀÜÀï¡Ê£´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï32¡Ý34¡Ë¤ÎËö¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Êº¸¡Ë¤ÈÀ¾»³ÂçæÆ¡¡photo by JVA/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡
¡¡¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£¹·î12Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤òÂ¿¤¯Æþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÒÀïÎÏ¸þ¾å¡Ó
¡¡¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¡Ê£¹·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿£´»î¹ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Î"ÉúÊ¼"¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µÜ±º·ò¿Í¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤¬ÁÐàú¤òÀ®¤¹ÂåÉ½¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢193Ñ¤ÎÀ¾»³ÂçæÆ¡Ê22ºÐ¡¿Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î£±»î¹çÌÜ¡¢À¾»³¤Ï£´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤¦Î©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÒÎÏÈ´·²¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÏ¢È¯¡£¤Û¤Ü£´¡¢£µ¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤Î16ÆÀÅÀ¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à£²ÈÖÌÜ¤Î13ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥¯¥í¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Á´¿È¤ÎÎÏ¤ò±¦ÏÓ¤ËÅê¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¹ë²÷¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â¸«Êª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î±¦Íø¤¡¢º¸Íø¤¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Î¾¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢À¾»³¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê±¦Íø¤¤Î¡ËÀ¾»³¤Ï¡Êºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç¡Ë£³¡¢£´Ç¯¤Û¤É°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤Ï°ÂÄê´¶¤Ç¤·¤¿¤¬......¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡ÊµÜ±º¡¢À¾ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ËÂç³Ø¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éº¸Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ëÂåÉ½¤ÏÎ¾Êý¡Ê¤ÎÍø¤¼êÁª¼ê¤¬¡Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢À¾»³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Áê¼ê¤Ë¤âÄÌÍÑ¤·¤¿¡£º¸Íø¤¤ÎµÜ±º¤ÈÂå¤ï¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ëº®Íð¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ê£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¡ËÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ÛÄ¥¤·¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢"³Ú¤·¤¯¤ä¤ë"¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¿®¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾»³¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ð¥é¡¼¥¾¤ò¤âÃ¡¤ÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö"Æþ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö"¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢"¾¡Éé¤·¤Ë¤¤¤¯¥µ¡¼¥Ö¤ò¤·¤è¤¦"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜ±ºÁª¼ê¤¬º¸Íø¤¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢±¦Íø¤¤Î¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ê³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ËÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾»³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ãû¤·¤À¡£¡Ú£²£í¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤âÀ®Ä¹¡Û
¡¡°ìÊý¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¡¢郄¶¶Íõ¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¤¤¤ëÂåÉ½¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê21ºÐ¡¿Àì½¤Âç³Ø£´Ç¯¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î12¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¿ÈÄ¹£²£í¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¿È¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤É¤è¤á¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÈôæÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤âÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢"¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ÃÈå¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢Ä¹¿È¤æ¤¨¤Î"¤¤¤«¤Ä¤µ"¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤ÁÊý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ä»ØÀè¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Èà¤Ï¸¬µõ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤â¿¿¤óÃæ¤Î¹¶·â¤¢¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¿¶¤ì¤ë¤·¡¢¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ï¹¤¬¤ë¡£¶¯¹ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢²¦ºÂ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤Æ²ù¤·¤¤É÷·Ê¤ò¸«¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤«¤éº£Æü¡¢¥³¡¼¥È¤Î·Ê¿§¤Ï°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡ËÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ëÁê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿Ùõ¤ÊÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡¢ÆüËÜ¤¬É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤í¤¦¡£À¾»³¤È¹ÃÈå¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤À¤¬¡¢£²¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££¹·î13Æü¡¢³«Ëë¤Î¥È¥ë¥³Àï¤«¤éÁíÎÏÀï¤À¡£
¡Ê¤Û¤«¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡§ÀÐÀîÍ´´õ¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¸·¤·¤¯É¾²Á¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë