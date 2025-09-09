【PS4版「ELDEN RING NIGHTREIGN コレクターズエディション」】 発売日：5月30日 価格：32,120円 セール価格：26,826円

Amazonにて、協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN コレクターズエディション」のプレイステーション 4版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から16%オフの26,826円。

「ELDEN RING NIGHTREIGN」は、アクションRPG「ELDEN RING」をベースに、ゲームデザインを刷新した協力型アクション。他プレーヤーとともに圧倒的なシチュエーションに挑んでいく。

今回対象となる本商品には、ゲーム本編に加えて「追跡者」スタチューやハードカバー仕様のアートブック、サウンドトラックなど、様々なオリジナルグッズが特製ボックスに入っている。またAmazon限定特典「ポストカードセット」も付属する。

【ELDEN RING NIGHTREIGN ゲーム紹介トレーラー【2025.5】】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.