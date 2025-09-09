【スタバ新作レポ】さっぱり飲み口の「洋なし 生キャラメル」フラペは9月にぴったり！スイーツみたいな満足感

スターバックスより、9月10日（水）に秋の新作が登場！

芳醇な味わいの洋なし果肉と、コク深い生キャラメルが艶めきとろけ合う「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」がお目見えします。

現在「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、先行販売を実施中。

メディア向け試飲会にて味わったisutaエディターが、気になるお味をレポします！

スタバ新作は「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」



つい先日、「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」が発売されたばかりのスターバックス。早くも、秋の味覚を堪能できる新作ビバレッジが登場します。

今回お目見えするのは、芳醇で華やかな洋なしと、生キャラメルを堪能できる「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」（持ち帰り：税込687円／店内利用：税込700円　※Tallサイズのみ）。

まだ暑さが厳しい今の時期から、ごくごくと飲めちゃうさっぱりとしたメニューです。



カップ底に入っているのは、シャキッとした食感の洋なし果肉と、甘みとコクのある生キャラメルを合わせたソース。

そこに、洋なしベースとミルクのフラペチーノを合わせ、ホイップクリームの上には山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースをトッピングしてしています。

飲む前から洋なしのいい香りが漂ってきて…まるで目の前に本物のフルーツがあるような感覚を味わえますよ。

果肉のシャキシャキ感が楽しい！まるでスイーツみたいな贅沢さ



開発担当者によると、まずはホイップ部分のみを味わってほしいとのこと。ホイップクリームとラ・フランスの果汁ソースを一緒に口に入れると、まるでケーキを食べているような満足感がありました。

酸味のあるトロッとしたソースと、甘いホイップとの相性が最高なんです…。

実際に飲んでみると、まずその果肉の多さにびっくり！しっかりシャキシャキとした食感が残るくらいの大きさにカットされており、口いっぱいに素材のおいしさが広がります。



生キャラメルの甘さが強いかと思いきや、想像よりも控えめ。甘さよりも香ばしい風味とコクが感じられて、フラペチーノ部分と混ぜながら飲むとちょうどいいバランスになりますよ。

混ぜるタイミングによって、自分に味わいを調整できるのも楽しい！

スターバックス　リワード会員は、9月8日（月）・9日（火）の2日間、先行販売でひと足早く飲めちゃいます。

新登場する「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」も要チェック



同日の9月10日（水）に発売される、「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」（持ち帰り：税込520円／店内利用：530円）も見逃せません。

ボトム生地の上に、アールグレイのムース、洋なしのムースを順番に重ね、その上に洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングした一品です。

ふわふわのムースと、トロッとしたソースの相性が抜群。洋なしの華やかさと、キャラメルのコク深い味わいを両方堪能できますよ。

新作フラペチーノと併せて、ぜひチェックしてみてくださいね。

