マクドナルド「ハッピーセット」、9・12よりミニ図鑑『宇宙なんちゃら こてつくん』登場 宇宙関連施設に持っていくと…キャンペーン実施
KADOKAWA、studio U.G.、タカラトミーアーツの協業プロジェクト「宇宙なんちゃら こてつくん」と学習図鑑シリーズ「小学館の図鑑 NEO」がスぺシャルコラボしたミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑 NEO 特別版「月」クイズ＆ゲームつき」が、12日からのマクドナルド「ハッピーセット」に登場する。
【画像】次回ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」（一覧）
さらに、同ミニ図鑑を全国の科学館、天文台、プラネタリウム、宇宙関連施設などに持って行くと「こてつくんの定規セット」がもらえる「ちょっくら宇宙を体験しちゃおうキャンペーン」が開催される。同ミニ図鑑をきっかけに、宇宙に興味をもった子どもたちが、より宇宙への興味関心・宇宙を身近に体験してもらいたいという思いが込められている。
同ミニ図鑑は、9月12日から約5週間、全国のマクドナルド店舗での「ハッピーセット」にて販売また、キャンペーンは9月12日から10月16日まで。先着順で、なくなり次第終了。
【画像】次回ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」（一覧）
さらに、同ミニ図鑑を全国の科学館、天文台、プラネタリウム、宇宙関連施設などに持って行くと「こてつくんの定規セット」がもらえる「ちょっくら宇宙を体験しちゃおうキャンペーン」が開催される。同ミニ図鑑をきっかけに、宇宙に興味をもった子どもたちが、より宇宙への興味関心・宇宙を身近に体験してもらいたいという思いが込められている。
同ミニ図鑑は、9月12日から約5週間、全国のマクドナルド店舗での「ハッピーセット」にて販売また、キャンペーンは9月12日から10月16日まで。先着順で、なくなり次第終了。