°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©¤à¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ËÉé½ýÀâ¡¡µµÅÄÏÂµ£¤¬°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¡ÖÄË¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡Ê£³£´¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£Í£Ë¡¡£Â£Ï£Ø¡¡£Ô£Ö¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÂµ£¤Ï¡Ö¡Ê°æ¾å¤¬¡ËÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡££×£Â£Á¡õ£É£Â£Æ²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿»î¹ç¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö²¶¡¢¤½¤Î»î¹ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ë¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËºÇ½é¡¢¤º¤Ã¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â¸ú¤¤¤Æ¤¿¤·¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ä¤í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤òÅÝ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤·¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ê°æ¾å¤È¤Ï¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£ºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡Ë¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÊý¤¬Á´Á³¶¯¤¤¡£¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÊý¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÏÂµ£¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Îà°ÛÊÑá¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¡ÊÎý½¬¤Ç¡Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡££±¤«·î¤°¤é¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò·Ú¤¯¤ä¤Ç¡£²¶¡¢ÄË¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Ê¬¤«¤é¤ó¤Ç¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£¤¢¤¨¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÄË¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤·¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£