胸キュン必須！SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、日常感満載のコンセプトフォト公開

SEVENTEENの新スペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが、日常の中にあるロマンチックな瞬間を写真で表現した。

【写真】エスクプス＆ミンギュ、大谷翔平を観戦？

所属事務所PLEDISエンターテインメントは、9月8日22時、SEVENTEEN公式SNSを通じて、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』の最初のオフィシャルフォト「BUDDY」バージョンの個別カット15枚とムードボード画像3枚を公開した。

写真には、エスクプスとミンギュの自然体の姿が収められている。ノーメイクに無造作なヘアスタイル、リラックスした服装で漂うナチュラルな魅力。SEVENTEENの5thフルアルバム活動時には強烈なビジュアルを披露していた二人だが、新作ではより素朴でリアルな姿でときめきを届ける。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）エスクプス（左）、ミンギュ

撮影はアメリカ・ハワイで行われた。散策路や海辺、スーパーなど日常的な空間と異国的な風景が調和し、見る者を楽しませる。海に身を浸してはしゃぐエスクプス、上半身を脱ぎウインクしながら微笑むミンギュなど、飾らない瞬間を捉えた写真からは、二人の“相棒（BUDDY）”らしい一面がそのまま伝わってくる。

エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は、9月29日18時にリリースされる。アルバム名『HYPE VIBES』は、誰もが共に楽しみ、繋がることのできる熱く自由な雰囲気を意味している。決められた枠にとらわれず、自分だけのリズムで“今”を生きる二人の姿勢が作品にそのまま込められた。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）エスクプス（左）、ミンギュ

エスクプス×ミンギュは、本日（9日）「COMBI」バージョンのオフィシャルフォトを追加公開し、カムバックへの期待をさらに高めている。今後はトラックリスト、トラックサンプラー、ハイライトメドレー、オフィシャルMVティーザー2種が順次公開される予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。