マクドナルド、ハッピーセットは転売や食品放置を防ぐため販売方法と個数を制限次回おもちゃはプラレールとマイメロ&クロミ
日本マクドナルドは、9月12日発売のハッピーセットに関しての情報と販売方法を公式サイトにて発表した。
8月29日に発売予定だったハッピーセット「ワンピースカードゲーム」が販売見送りになるなど、ハッピーセット関連施策の見直しを行なっていたマクドナルド。その続報として、本日9月9日に公式サイトにて、次回のハッピーセットならびにほんのハッピーセットの販売方法が案内された。
9月12日から販売開始する4種類のハッピーセットについては、転売目的の大量購入や食品の放置を防ぐため、販売方法と個数を制限するとのこと。なお、次回のおもちゃは「プラレール」と「マイメロディ＆クロミ」が、ほんのハッピーセットは「シナモロールとあそぼう」と「月 宇宙なんちゃら こてつくん」が展開される。
販売方法については、店頭（レジカウンター・タッチパネル式注文端末）およびドライブスルーのみとし、当日のモバイルオーダーでの販売は停止するという。なお、13日以降についても、12日の販売状況をふまえ適切な対応を判断をしていくとしている。
また、ハッピーセット、ほんのハッピーセットは期間限定で1グループ1会計それぞれ3個までの制限が設けられる。制限が行なわれる期間は以下の通り。【販売個数】 第1弾：9月12日～9月15日の4日間 第2弾：9月26日～9月28日の3日間
□「ハッピーセット」のページ【9月12日からのハッピーセット】
ハッピーセット「プラレール」
ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」
ほんのハッピーセット「シナモロールとあそぼう！」（絵本）
ほんのハッピーセット「月 宇宙なんちゃら こてつくん」（図鑑）
(C)TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です
JR北海道商品化許諾済 JR東日本商品化許諾済 JR西日本商品化許諾済
大井川鐵道株式会社商品化許諾済 (C)2025 Gullane(Thomas)Limited.
(C) 2025 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L656760
(C) 2025 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L661020
(C) SHOGAKUKAN2025 (C)Space Academiy/ちょっくら月まで委員会2