「世界で最も美しい顔」1位に選ばれたナナがソロ歌手デビューへ！芸能活動16年目で臨む新境地

ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で女優のナナが、芸能活動16年目で“ソロ歌手”デビューする。

【写真】ナナ、“ノーブラ”で日本に

ナナは来る9月14日18時、1stアルバム『Seventh Heaven 16』をリリースする。本作はナナがソロ歌手として初めて発表する作品という点で、ファンから大きな注目を集めている。

2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとして芸能界デビューしたナナは、圧倒的なビジュアルとパフォーマンス、そしてトレンディな感性で一躍注目を浴びた。その後、AFTERSCHOOLのユニット「ORANGE CARAMEL（オレンジキャラメル）」としても活動し、2011年にリリースした『上海ロマンス』は今年、TikTokなどSNS上で再流行して話題を集めた。

そして、2016年にドラマ『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』で女優デビュー。これまで『スウィンダラーズ』『告白、あるいは完璧な弁護』などの映画、『キル・イット 〜巡り会うふたり〜』『ジャスティス−復讐という名の正義−』『恋の始まりは出馬から!?〜すべき就職はしないで出師表』『Oh！ご主人様〜恋ができない僕とカノジョの同居生活〜』『グリッチ−青い閃光の記憶−』『マスクガール』などのドラマと数多くの作品に出演し、安定感のある演技で女優としての地位も築き上げた。

（写真提供＝OSEN）ナナ

今回のソロ歌手デビューは、ナナが歌手としての新たな音楽性を披露すると同時に、表現の幅広さを持つアーティストとしての力量を改めて証明する機会となる。演技の世界では“信じて見る女優”として定着したナナが、活動16年目にしてリリースするソロアルバムでどのようなメッセージを伝えるのか、期待が高まっている。

アルバム名の『Seventh Heaven 16』は、7つの階層で最も高い7番目の天国である「最高の幸せ」を意味し、ナナの16年間の軌跡を内包した特別な思いが込められている。ナナの歌声と感覚がストレートに含まれた記録であり、現在のナナをありのまま披露する意味もある。

9日に公開されたイメージ写真では、ナナがバレエ衣装を思わせる華やかなドレスにロングポニーテールの髪型で登場。目を閉じた横顔だけでも気品あるシックなオーラを漂わせ、背後に映し出された影のシルエットは致命的な存在感を放ち、ソロアーティストとしての強烈なデビューを予感させている。

（画像＝SUBLIME）

アルバムのリリース日である9月14日はナナの誕生日であり、16周年と自身の誕生日を同時に記念する特別な日となる。長らく歌手活動を待ち望んできたファンに向けて、ナナが意味深いプレゼントを届ける。

ナナの1stアルバム『Seventh Heaven 16』は9月14日18時、各種音楽配信サイトで公開される予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。