ËÜÅö¤Ë13ºÐ¡©½©»³À®·®¤ÈSHIHO¤ÎÌ¼¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢170cm¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤ËÀ®Ä¹¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼ä¤·¤¤¡×
³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¡Ê´Ú¹ñÌ¾¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡ÊÌðÌî»ÖÊÝ¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÎÌ¼¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Ä¤Ä¤â¼ä¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤¹¤®¡ÄSHIHO¤È¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤Î¡ÈÁÇÈ©SHOT¡É
½©»³À®·®¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¿ÈÄ¹¤¬170cm¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¼¡¦¥µ¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥é¥ó¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎÅìÂçÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2026 S/S ¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯14ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥é¥ó¤Ï¡¢170cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Êì¡¦SHIHO¤Ë»÷¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
½©»³À®·®¤ÏÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤Âç³Ø¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆÈ¤ê¸À¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½©»³À®·®¤ÈSHIHO¤Ï2009Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2011Ç¯10·î24Æü¤ËÌ¼¤Î¥µ¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
