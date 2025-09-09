横浜マリンタワーも紫に！BTS・V、初ソロAL『Layover』リリース2周年を世界中のファンが祝福

BTSのVが、初ソロアルバム『Layover』発売2周年を迎えた。

世界中のファンたちは、多彩なイベントや寄付を通じてVの特別な日を祝っている。

韓国のファンベース「V INSIDE」は、9月5日〜7日までの3日間、一山（イルサン）湖水公園の「歌う噴水広場」でタイトル曲『Slow Dancing』の噴水ショーを実施し、ファンと共に特別な時間を過ごした。

日本のファンベース「テテユニバース」（BTSV_JPN）は、横浜市内で『Layover』発売2周年を祝う大型広告トラックを運行。さらに横浜マリンタワーを紫色のライトで照らし、日本ファンの熱い声援を示した。

（画像＝V INSIDE、テテユニバース、インドネシアのファンベースX）

インドネシアのファンも、ジャカルタの複合交通ハブ「Dukuh Atas Station」に設置された大型LEDビジョンを通じて記念映像を放映し、祝祭ムードを盛り上げた。

寄付活動も活発に行われた。韓国の「V INSIDE」とグローバルファンベース「V UNION」は、セーブ・ザ・チルドレン・コリアに低所得層の子ども支援のための寄付金を届けた。これは、Vが日頃から同団体に定期的に寄付を行い、愛用している赤いブレスレットに着想を得て進められたプロジェクトだ。

また、Vの愛犬ヨンタンを記念するイベントも続き、スペインのファンベース「BTS V Spain」は、ヨンタンの愛を忘れないために、スペイン初の動物保護団体「Vegan Sanctuary Foundation」に寄付を実施。インドのファンは洪水被害を受けた動物を保護するためAWCS財団へ、ブラジルのファンベース「V CREW BR」は動物保護団体CELへ寄付金を届け、Vの音楽とヨンタンへの思いを伝えた。

（写真提供＝OSEN）V

さらに、シンガポールの「Tae Singapore」は、パレスチナ難民を支援するため、医療や食糧を提供するシンガポールのポリクリニックやユニセフに寄付し、グローバルファンダムの善なる影響力を広げた。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。