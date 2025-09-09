女優・吉行和子さん、肺炎で死去「3年B組金八先生」など出演
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の吉行和子さんが2日、肺炎のため逝去したことがわかった。90歳だった。8日、所属事務所が公式サイトで発表した。
公式サイトでは「弊社所属の吉行和子が9月2日未明 肺炎のため 永眠いたしました 享年90」と発表された。「故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行いました ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに吉行和子がご厚誼に深く御礼申し上げます」と伝えている。
吉行さんは1935年生まれ。ドラマ『3年B組金八先生』（1979〜2011）、『家族はつらいよ』（2016）、映画『愛の亡霊』（1978）など数々の話題作に出演し、『東京家族』（2013）では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞した。さらにエッセー集『どこまで演れば気がすむの』（潮出版社）は第32回日本エッセイスト・クラブ賞に選ばれるなど多岐にわたって活躍。2025年にはPrime Videoで配信中のテレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』に出演していた。（modelpress編集部）
