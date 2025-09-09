辻希美ファミリー、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後1ヶ月記念“オムツアート”公開「泣き顔も可愛い」「成長してる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの辻希美が9月8日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後1ヶ月記念としてオムツで作ったアート写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「泣き顔も可愛い」と話題のオムツアート
辻は「今日で我が家の次女の夢空が産まれて今日で1ヶ月が経ちました」と生後1ヶ月を迎えた次女への愛情を綴り、オムツを使って「1ヶ月」の文字を作った記念アートと共に次女の写真を公開。「早い…早すぎる…ついこの間までお腹に居たと思ったのにもう1ヶ月か」と時の早さに驚きつつ、「もう今日で新生児も終わりだね」と寂しさも表現している。
また「この1ヶ月でよく飲んで良く寝てゆめのペースですくすく成長しています」と順調な成長ぶりを報告し、「ゆめ毎日癒しをありがとうね愛してるよっ」と愛娘への思いを込めた。夫の杉浦太陽と長女の希空（のあ）も、同日にそれぞれの公式SNSを更新し、夢空ちゃんのオムツアートを載せている。
この投稿に、ファンからは「泣き顔も可愛い」「オムツアート素敵」「少し大きくなった」「成長してる」「家族愛感じる」「微笑ましい家族」といった声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
