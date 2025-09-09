朝ドラ「あんぱん」手嶌治虫（眞栄田郷敦）映画ヒットの“ささやかなお礼”に驚きの声「太っ腹すぎる」「レベルが違う」
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第117話が、9日に放送された。眞栄田郷敦演じる漫画家・手嶌治虫の粋な計らいに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じる。
昭和44年（1969年）6月、手嶌が制作したアニメーション映画「千夜一夜物語」が公開された。映画はヒットを記録し、嵩にキャラクターデザインを頼んだ手嶌は、嵩に「いくら感謝しても足りないです」と心からの言葉を贈る。そして「あなたのキャラクターを生み出す能力は、これまで見たどの漫画家たちよりも秀でている。あなたの特性です」と称賛した。
さらに、手嶌は嵩に「映画を作ってみませんか？」と持ち掛ける。嵩が「え…？え…いや、映画ならもう作りましたよ」と言葉に詰まっていると「あなたが脚本を書いて、あなたが監督をする。あなたの映画です」と説明。「製作費は僕が出します。今回の映画の大ヒットへのささやかなお礼です」と話した。嵩は状況が飲み込めず「いや…そ…それ、全然ささやかじゃないですよ」と動揺。手嶌は「誰よりも僕がやないたかし監督の作品を見たいんです」と熱望した。
手嶌の“ささやかなお礼”が話題を呼び、SNS上では「全然ささやかじゃない」「太っ腹すぎる」「さすが手嶌治虫」「レベルが違う」「最高の褒め言葉と贈り物」「かっこよすぎて惚れる」と驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
