【MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver．Ka（再販）】 予約受付：9月9日11時～ 商品発送：2026年1月 予定 価格：9,350円 【MG 1/100 ドワッジ（再販）】 予約受付：9月9日11時～ 商品発送：12月 予定 価格：5,940円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver．Ka【再販】」（価格：9,350円）と「MG 1/100 ドワッジ【再販】」（価格：5,940円）の予約受付をプレミアムバンダイで9月9日11時より開始する。

「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver．Ka」は、「MG “ Ver．Ka”シリーズ」で、ダブルゼータガンダム強化型を再現したもの。大型化した肩部・バックパック等を新規造形で再現し、アニメ登場時のカラーリングをイメージした機体色を採用している。

一方、「MG 1/100 ドワッジ」は、「機動戦士ガンダムZZ」より、ドムの系譜を継ぐ量産型MS ドワッジをマスターグレードシリーズで商品化したもの。特徴的な頭部、背部、リアアーマー、脚部、各種武装等を新規造形を交え忠実に再現している。各関節パーツをアップデートしており、ダイナミックなポージングが可能となっている。

MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver．Ka【再販】

予約受付：9月9日11時～

商品発送：2026年1月 予定

価格：9,350円

本商品は、ジェネレーターの高出力化や、推力の増強が図られた、ダブルゼータガンダムからの改修部分を新規造形で再現している。

SHOULDER/ARM

ダブルゼータガンダムと比較して大型化した、肩アーマー、腕部シールドを新規造形で再現。肩アーマーには、天面にスラスターを増設。

WAIST

一部形状が変更になった、腹部装甲、フロントスカート、新たに追加されたリアスカートは新規パーツで再現。

BEAM SABER

大型化した持ち手部分は新規パーツを使用。

LEG

スラスターが増設されたふくらはぎ部分や、足先・かかと部分の差異を新規造形で再現。

BACK PACK

・水平尾翼、ミサイルポッド、ノズル等、各所が大型化したバックパックを徹底再現。

・装弾数が拡充されたミサイル・ポッド、新たに設置された2基の大型バーニア等、細部まで徹底再現。

アニメ登場時のカラーをイメージした成形色

アニメ映像内でのカラーリングをイメージした、やや緑がかった機体色を基調とした成形色を採用。

アニメカラーイメージのダブルゼータガンダムも選択式で再現可能。

最新フォーマットにより、“可動”と”プロポーション”を高水準で両立

・肩部の関節は広い可動域を確保しているほか、膝部関節は、複雑な変形に加えて深い「曲げ」も再現可能。

・腰部には、これまでになかった3軸構造が採用され、「腰の捻り」と「前屈」が可能。

“Ver．Ka”マーキング

強化型ダブルゼータガンダムを、“ ＭＧ Ver．Ka ”で楽しむ、新規デザインのマーキングが水転写デカールで付属。

パッケージ

カトキハジメ氏が手掛ける新規描き下ろしイラストを採用した、フルカラーパッケージ。

付属武装

ダブル・ビーム・ライフル ／ ビーム・サーベル

MG 1/100 ドワッジ【再販】

予約受付：9月9日11時～

商品発送：12月 予定

価格：5,940円

ドワッジの機体形状を新規造形を交え徹底再現。MS-09ドムをベースに新規パーツを加えドワッジの各形状を追求している。

頭部

バルカン砲4門を増設した頭部側面のディテールを新規造形で再現。

胴体

胸部装甲から肩部にかけての装甲および動力パイプ部を新規パーツで再現。また後頭部からバックパックにかけての背部胴体装甲の形状も含む、胴体部全体を新規造形パーツで再現。

バックパック

ホイップアンテナ、プロペラントタンクを装備。熱核ジェットエンジンの吸気口やスラスター内部のモールド形状など細部にわたり緻密に再現。側面にヒート・サーベルをマウント可能。

リアアーマー

特徴的なリアアーマーの形状を新規造形で再現。ホバー走行時の防塵および放熱調整のための”ルーバー”の形状を精密に再現。

腕部

腕部形状を新規造形で再現。関節部のモールドや装甲の色分けなどを新規パーツで徹底再現。

脚部

脹脛へドロップタンクを追加。側面の特徴的なディテールも新規造形にて再現。

武装各種を新規造形を交え再現

本商品は、ドワッジの武装を新規造形を交え徹底再現している。

ジャイアント・バズ

スコープが撤去され、高熱帯地域での砲身加熱を抑えるためのサーマルジャケットやスモーク・ディスチャージャーが追加装備されたジャイアント・バズを一部新規パーツを交えて再現。

また角度の異なる引き起こし式リブを追加したグリップパーツにより、高い保持力とポージングの自由性を確保している。

ヒート・トマホーク

ヒート・ホークを両刃にした格闘兵器を新規造形で再現。

ヒート・サーベル

ヒート・サーベルを新規造形で再現。内蔵した引き起こし式のリブにより、高い保持力を実現。

関節機構をアップデート

ベースキットであるMG MS-09ドムから、関節部をアップデート。MG最新フォーマットの可動性能を携えての立体化となっている。

肩関節

両肩の前方へのスイング機構を実装。印象的なジャイアント・バズを構えるポーズが各部の干渉なくスムーズに決まる。

股関節

腿の付け根から前後へのスイング機構を実装。足首の安定性と合わせて力強いポージングを実現。

太股部

太股部には横のスイングが加わり、多彩な動きに対応。

エモーションマニピュレーター

手首を最新MGフォーマットで定着した、エモーションマニピュレーターへ変更することで、フレキシブルな五指独立可動を実現。

新規デザインを含む水転写式デカールが付属

付属武装 ：ジャイアント・バズ ／ ヒート・トマホーク ／ ヒート・サーベル

(C)創通・サンライズ