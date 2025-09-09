親の介護は、もはや「突然訪れるもの」ではなく「いつか必ず訪れるもの」として、自身のライフプランに組み込むべき時代になりました。その時、安易に「介護離職」の道を選ぶか、それとも制度や親の資産を賢く活用し、自身のキャリアと両立する道を選ぶかで、あなたの生涯収入や老後資金は大きく変わります。本記事では、Aさんの事例とともに、介護とライフプラン両立のポイントについてFPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。

遺品整理で判明する驚きの事実

親を看取ったあとに訪れる「遺品整理」。そこには、アルバムなど思い出の品と並んで、時に故人の知られざる一面が潜んでいます。なかには古い預金通帳がみつかることも。自分名義の口座に、知らないうちに積み立てられていたお金が残っていた、といったケースも耳にします。それは、愛情の証ともいえますが、場合によっては複雑な感情を呼び起こすことになるようです。

知らされなかった「貯金」

Aさん（61歳）は地方都市に暮らすおひとり様です。幼いころに父を亡くし、母と二人三脚で生きてきました。

大学卒業後は都内で働いていましたが、母が要介護となったことで、仕事を辞めて実家に戻ることに。生前の母親の財産は月11万円の年金と持ち家、約150万円の貯金だけ。後半は長く入院しており、そのあいだは費用がかさみましたが、Aさんの支えもあって在宅介護の期間を長く確保できたため、母親の貯蓄からの取り崩しは最低限にとどめることができました。

しかし、介護のために退職したAさんの生活費までは賄えず、彼女自身は約7年間貯蓄を取り崩しての暮らし。自身のこれから先の生活に対し、ずっと不安を抱えていました。

葬儀が終わり数ヵ月たち、遺品整理をしていたとき、タンスの奥から出てきたのは、Aさん名義の古い通帳でした。母親からは存在を一度も聞いたことがなかったため、驚きつつ、内容を確認します。するとそこには500万円の残高が。

思いもかけない金額にAさんは戸惑いました。詳しくみてみると、入金は祖父の相続時期と重なっているようです。

「母が私のために残してくれたお金かもしれない」そう感じながらも、Aさんの心には悔しさが募りました。

母の死後、Aさんは少しずつ職探しも始めていました。しかし長年の介護で足腰を痛め、健康に不安を抱えています。

「このお金があると知っていたら、仕事をやめず体を悪くしないで済んだかもしれない」そう考えると、悔しさと悲しみがこみ上げました。

「なぜ、生きているうちに教えてくれなかったの」「時間と若さを返して……」

母のそばに長く居られたと思えば、となんとか納得しようとしても、溢れ出すモヤモヤは収まることを知りません。Aさんは、通帳を握り締めたまま、その場に崩れ落ちました。

介護と仕事の両立を支える法改正

総務省の調査によると、家族の介護・看護を理由に離職する人は約10万6,000人。特に50〜64歳に多く、Aさんのように、介護のために退職する事例は珍しくありません。介護は突然始まり、終わりもみえないため、多くの人が自分のキャリアや生活との両立に悩みます。

人口減少や高齢化が進展するなか、国は「介護を理由に離職せずに働き続けられる社会」を目指し、制度の見直しを進めてきました。大きな流れは次の3つです。

1．介護保険制度の転換（予防・自立支援型へ）

2005年：介護保険制度に「予防」の観点を導入。生活機能の維持・向上を目指し、専門的な判断のもと本人の自立を支援するための適切な手助けを行う方向に。

2．働き方に合わせた柔軟化

2017年：介護休業を分割して取得できるように（通算93日・3回まで）。

2021年：介護休暇（年5日）を時間単位で取得可能に。

3．職場における実効性の強化

2025年4月：従業員が介護に直面しても制度を利用し、介護によって離職をすることのないよう、企業に両立支援の取り組みの枠組みを強化。

・介護離職防止のための雇用環境整備

・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認義務

・40歳前後からの早期情報提供義務

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

・介護のためのテレワーク導入（努力義務）

介護休業は「介護に専念する休暇」ではない

介護とキャリアのはざまで揺れる人は、決して少なくありません。自身のキャリアとライフプランを守るためには、制度を正しく理解することが重要です。

介護休業を「介護に専念するための休暇」と認識している方は少なくありませんが、本来介護休業は「介護の計画を立てるための制度」との位置づけです。厚生労働省の資料によると、介護休業期間は「主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間である」との認識を持つ企業・従業員の割合は約4割で、「介護休業期間は介護に専念するための期間である」との認識を持つ企業は約35%を占めています。

［図表］介護休業に関する考え方 出所：令和3年度厚生労働省委託調査

なお、「介護休暇」は、急な入院、施設探し、ケアマネジャーとの面談など、短期間で集中的に調整が必要な場面で活用するのが基本です。

介護にまつわる法改正は多く、ここ数年仕事との両立がスムーズにできるよう柔軟な制度利用をサポートする動きは着実に広がっています。制度を活用し、自身の介護に対する考え方も定期的に見直していくことが求められています。

介護とライフプランの両立…仕事を続けながら支えるためには

介護が人生に与える影響は制度の利用だけでは防げません。ライフプランの観点からは、介護に伴うリスク管理が重要となります。特に以下の3つのリスクに注意が必要です。

1．生涯収入の減少リスク

退職による給与収入の減少やそれに伴う公的年金受給額・退職金額の減少につながる可能性。

2．資産形成の機会喪失

収入減少により、資産形成の機会を失い、老後資金が不足する可能性。

3．労働の機会損失

介護に時間や労力を費やすことなどにより、就労環境が変化し、労働が難しくなる可能性。

これらのリスクを踏まえ、以下のような対策が重要です。

自分のライフプランを明確にする

介護支援では、必要な制度を必要な分だけ組み合わせて使うことが前提となっているため、制度をよく理解して活かしましょう。そのために、ライフプランがカギとなります。

親の財産状況を確認する

不要な資産流出を防いだり、自身の資産形成への影響を小さくできたりする可能性があります。相続トラブルを避ける第一歩にもなります。親の資産・収入状況を確認し「介護費用は親の資産から」「自分の生活費は自分の収入から」と線引きをしておきましょう。

働き方を調整しながら介護を続ける道を探る

介護支援では、家族で「すべてを抱え込む」のではなく、「必要な部分を支える」ために活用することが推奨されています。

介護は誰にでも突然訪れる可能性があります。制度を理解し、親の資産状況やご自身のライフプランを早めに整理しておくことが、将来の後悔を減らす第一歩です。ぜひ今日、少し時間をとって“自分のこれから”を考えてみませんか。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

