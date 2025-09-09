京成電鉄は、人気俳優・中島健人さんを起用したTVCMに連動し、オリジナルQUOカードが当たる「走る先には何がある！？京成スカイライナーキャンペーン」を9月10日から23日まで実施する。

キャンペーンでは、TVCMのキャッチコピー「走る先には何がある！？」にちなんだクイズに回答し、期間中に京成スカイライナーに乗車した際の写真を応募条件としている。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

参加方法は2種類あり、京成電鉄の公式Xアカウント「京成パンダ」（@keisei_official）をフォローし、指定のフレーズや写真を添えて対象ポストを引用する方法と、特設サイト内の応募フォームから必要事項を記入して応募する方法が用意されている。

応募者の中から抽選で1000人に「京成電鉄オリジナル 中島健人 QUOカード（1000円分）」がプレゼントされる。QUOカードには中島さんの肖像が使用されており、ファン必見のアイテムとなっている。特設サイトは9月10日午前10時に公開予定。

京成電鉄は「快適な旅とともにオリジナル賞品が当たるキャンペーンをぜひお楽しみください」としており、秋の行楽シーズンに向けてスカイライナー利用を促す企画となっている。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090902.html