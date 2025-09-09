サボンドサボタから数量限定「雪華ラベンダーティー」香るヘアケア登場
超保湿×サボテンの力で髪を労わるヘアケアブランド「サボンドサボタ」から、特別な数量限定コレクションが登場しました。秋田県美郷町でのみ咲く希少な白いラベンダー「美郷雪華」を使用した「雪華ラベンダーティーの香り」。疲れた心と髪に寄り添う癒やしのフレグランスで、ぷっくりツヤ髪へと導きます。
数量限定「雪華ラベンダーティー」の魅力
今回登場する数量限定の香り「雪華ラベンダーティー」には、秋田県美郷町で育つ白いラベンダー「美郷雪華」を贅沢に配合。
シャンプーはビターフローラルの透明感ある甘さ、トリートメントは紅茶にラベンダーをブレンドしたティーフローラルの落ち着き。
重ねて使うことで、涼やかで上品な香りが髪全体を包み込み、日常を特別なひとときに変えてくれます。
サボンドサボタ「雪華ラベンダーティー」商品ラインナップ
【限定品】サボンドサボタ モイストプランプペアセット 雪華ラベンダーティー
価格：各420mL・3,300円（税込）
内容：シャンプー＆トリートメント＋お試し2連サシェ
既存ラインも展開中♪
＜ラインナップ＞
・モイストプランプシャンプー／ヘアトリートメント 本体 各420mL・1,650円（税込）、詰め替え 各310mL・1,210円（税込）、お試し 10mL＋10g・110円（税込）
・サボテンスクラブスケーラー 170g・1,540円（税込）
・3Dリペアヘアオイル 100mL・1,650円（税込）
・フレッシュオイルインヘアミルク 100g・1,540円（税込）
高保湿成分「ヘアプランパー*¹*²」を配合し、使うたびにしなやかでまとまる髪に導きます。
＊1 オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス（すべて保湿） ＊2 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修）
めんどくさい日も輝く♡特別なヘアケアを
「サボンドサボタ」の新作「雪華ラベンダーティーの香り」は、数量限定だからこそ手に入れたい特別なアイテム。希少な美郷雪華ラベンダーとサボテン由来成分が、髪も心もやさしく癒やします。
めんどくさい日でも、ぷっくりツヤ髪を叶えて前向きな自分に。いつものバスタイムを、ほんの少しご褒美の時間に変えてみませんか？