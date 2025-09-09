サボンドサボタから数量限定「雪華ラベンダーティー」香るヘアケア登場

超保湿×サボテンの力で髪を労わるヘアケアブランド「サボンドサボタ」から、特別な数量限定コレクションが登場しました。秋田県美郷町でのみ咲く希少な白いラベンダー「美郷雪華」を使用した「雪華ラベンダーティーの香り」。疲れた心と髪に寄り添う癒やしのフレグランスで、ぷっくりツヤ髪へと導きます。

数量限定「雪華ラベンダーティー」の魅力

今回登場する数量限定の香り「雪華ラベンダーティー」には、秋田県美郷町で育つ白いラベンダー「美郷雪華」を贅沢に配合。

シャンプーはビターフローラルの透明感ある甘さ、トリートメントは紅茶にラベンダーをブレンドしたティーフローラルの落ち着き。

重ねて使うことで、涼やかで上品な香りが髪全体を包み込み、日常を特別なひとときに変えてくれます。

サボンドサボタ「雪華ラベンダーティー」商品ラインナップ

【限定品】サボンドサボタ モイストプランプペアセット 雪華ラベンダーティー



価格：各420mL・3,300円（税込）

内容：シャンプー＆トリートメント＋お試し2連サシェ

既存ラインも展開中♪



＜ラインナップ＞

・モイストプランプシャンプー／ヘアトリートメント 本体 各420mL・1,650円（税込）、詰め替え 各310mL・1,210円（税込）、お試し 10mL＋10g・110円（税込）

・サボテンスクラブスケーラー 170g・1,540円（税込）

・3Dリペアヘアオイル 100mL・1,650円（税込）

・フレッシュオイルインヘアミルク 100g・1,540円（税込）

高保湿成分「ヘアプランパー*¹*²」を配合し、使うたびにしなやかでまとまる髪に導きます。

＊1 オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス（すべて保湿） ＊2 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修）

めんどくさい日も輝く♡特別なヘアケアを

「サボンドサボタ」の新作「雪華ラベンダーティーの香り」は、数量限定だからこそ手に入れたい特別なアイテム。希少な美郷雪華ラベンダーとサボテン由来成分が、髪も心もやさしく癒やします。

めんどくさい日でも、ぷっくりツヤ髪を叶えて前向きな自分に。いつものバスタイムを、ほんの少しご褒美の時間に変えてみませんか？