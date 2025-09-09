国際電話を利用した特殊詐欺が増えていることから、総務省は迷惑電話対策に関する相談窓口を開設しています。



通話料はかかりますが、電話で無料で相談することができます。



全国をはじめ、県内でも国際電話を使った特殊詐欺事件が増えていて、多額の金銭をだまし取られる被害が相次いでいます。



このような被害を防ごうと、総務省は迷惑電話対策相談センター（愛称：でんわんセンター）を開設しています。





受け付ける相談の一例として、・知らない番号から電話がかかってきた・知らない電話を受けてしまったがどうすればいいか・自動音声の不審な電話がかかってくる・9から始まる電話番号から電話があったが何の電話番号か知りたい・国際電話を止めたいなどがあります。センターは、「電話」に関することで不安を感じたら、何でも気軽に相談してほしいと呼びかけています。相談の電話番号は03-6162-1111で、平日午前10時～午後5時に受け付けています。なお、土日祝日と12月30日から1月3日は休みとなっています。

でんわんセンター ホームページ

https://denwan.jp/