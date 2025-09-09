「いつも全力のママ」平愛梨、豪華な手作り料理に「美味しそう」「品数も栄養もしっかり」の声！
俳優の平愛梨さんは9月7日、自身のInstagramを更新。「こどもの夜ごはん」を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】平愛梨の豪華な手作り料理
ファンからは「食べてみたい！」「お料理上手」「品数も栄養もしっかり」「美味しそうで可愛くて素晴らしい」「彩豊かだね」「いつも全力のママ」「いつもいっぱいお料理並んでて尊敬します」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】平愛梨の豪華な手作り料理
「お料理上手」平さんは「こどもの夜ごはん」とつづり、2枚の写真を投稿。焼き魚や炒めものなど、豪華で栄養もありそうな食事がたくさん並んでいます。また、車の形をしたかわいらしいかまぼこもあり、子どもたちも大喜びだったのではないでしょうか。
ファンからは「食べてみたい！」「お料理上手」「品数も栄養もしっかり」「美味しそうで可愛くて素晴らしい」「彩豊かだね」「いつも全力のママ」「いつもいっぱいお料理並んでて尊敬します」などの声が寄せられました。
「夫の試合前に作るごはん」も公開8月18日の投稿でも、おいしそうな食事を公開した平さん。「夫の試合前に作るごはん」と、夫でFC東京に所属する長友佑都選手が食べたことも伝えています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)