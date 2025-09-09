「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」

　長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月7日（金）〜2026年1月5日（月）の期間、クリスマスイベント「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催する。

■クリスマスの幻想的な光景を満喫

　今回施設の中心に位置したアムステルダムシティで開催される「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」は、クリスマスムードが満ち溢れた「クリスマススクエア」で、心が震えるほどの特別な体験が楽しめる期間限定のイベント。

　今年は、無数の光とクリスタルが重なり合い圧倒的な輝きを放つ全長約15mの「グランド・シャンデリアツリー」が新登場。シャンデリアを模した日本初のクリスマスツリーで、記憶に残る特別なひと時を演出する。

　また、心に響く歌声と街中を彩る輝きが聖夜をスペクタクルに祝う「メロディー・オブ・クリスマス」も開催。聖歌隊による圧巻の生歌に合わせて「グランド・シャンデリアツリー」に光が灯る瞬間が満喫できる。

　さらに、たくさんのクリスマスショップが集う「クリスマスマーケット」がパワーアップして実施されるほか、好評の絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」や花火イベントがクリスマス期間にも行われる。