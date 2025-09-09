【万博速報】9月8日(月)は一般来場者数16.3万人　累計1800万人を突破（関係者除く）　この先は平日でも「混雑」予想目立つ　閉幕日まであと34日

開幕から150日目となった大阪・関西万博。



きょう9月9日も午前9時前から会場東ゲートの前には入場を待つ人たちの列が形成されていました。博覧会協会によりますと、9日の会場内は「やや混雑」の予想だということです。



■9月2回目の月曜日 一般来場者数は16.3万人



午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月8日(月)の万博の来場者数は18.2万人（関係者含む速報値）でした。関係者パスで入場した人は約1.9万人で、これを除いた一般の来場者数は16.3万人に達しました。





これまで最も来場者が多かったのは9月最初の土曜だった今月1日で、関係者を除いた一般の来場者だけで初めて20万人を超えました。■万博終了まであと34日…この先1ヵ月は平日でも「混雑」の日が目立つ10月13日の閉幕日が迫ってきた大阪・関西万博。この先は土日を中心に「大変混雑」する予想が目立っていて、平日でも「混雑」の予想となっている日があります。▼大変混雑：12（金）、13（土）、14（日）、20（土）、21（日）、22（月）、27（土）、10月4（土）▼混雑：11（木）、15（月）、16（火）、17（水）、18（木）、19（金）、23（火）、26（金）、28（日）、10月3（金）、5日（日）▼やや混雑：9月9（火）、10（水）、16（火）、24（水）、25（木）、29（月）、30（火）、10月1（水）、2（木）、6日（月）▼平常：なし