静岡県で5日に起きた竜巻は、大きな被害をもたらしました。専門家によると、海に近いほど強い勢力となり、猛暑も影響している可能性があります。一年の中で9月は竜巻の発生が最も多く、どこにいても油断できません。前兆や避難の方法を考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「9月最多『竜巻』…身を守るには？」をテーマに解説します。

■静岡・吉田町では住宅98棟が損壊

加納美也子・日本テレビ解説委員

「静岡県で同時に複数の場所で発生した竜巻。家にいて竜巻とみられる突風の被害を受けた瞬間の映像があります。5日、静岡・吉田町で強い雨風が吹き荒れました。風の音が変わっていきます」

「ピーという風の音が鳴ると、突然竜巻とみられる突風が発生し、サッシが外れて割れたガラスが散乱しました。 8日午後3時時点で吉田町では住宅98棟が損壊し、けが人11人（重傷4人、軽傷7人）が確認されています」

■牧之原市では住宅1044棟が損壊

加納解説委員

「同じく5日に牧之原市でも竜巻が発生し、甚大な被害を及ぼしました。牧之原市では住宅1044棟が損壊し、けが人は74人（重傷4人、軽傷70人）です」

鈴江奈々アナウンサー

「映像を見ると、もともと雨風が強い中で、急にあれだけ強くなっています。（その）変化もなかなか気づきにくいでしょうね」

■前線や台風の影響で…大気が不安定に

斎藤佑樹キャスター

「5日は台風もありました。ここに竜巻もとなると、被害がさらに増えそうですよね」

加納解説委員

「1991年から今年に確認した竜巻について、月別に集計をしたグラフがあります。9月が125件と最も多くなっています。前線や台風の影響で、大気の状態が不安定となりやすいことなどによるといいます」

■静岡の竜巻、なぜ大きな被害に？

加納解説委員

「今回静岡県で発生した竜巻も、台風15号の影響で、大気の状態が非常に不安定になっているさなかに起きました。今回の竜巻がさらに大きな被害をもたらした理由について、実際に現地に行った気象学に詳しい三重大学の立花義裕教授に聞きました」

「静岡県で発生した竜巻は、もともと海で発生したものとみられていて、海に近い場所であればあるほど、より強い勢力で陸上に入ってくるということです。牧之原市は平野部ですが、風が通りやすいため、強いまま竜巻が入ってきたのではないかといいます」

「さらに今年は猛暑のため、海面水温が圧倒的に高かったということです。すると、海からの水蒸気がたくさん上がり、積乱雲で竜巻のパワーを強めたのではないかといいます。 沿岸の平野部ならどこで起こってもおかしくない、と話していました」

■沿岸部で多く発生も…油断は禁物

森圭介アナウンサー

「竜巻というと、いつどこで起きるか分からないというイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、地形的な特徴がある程度は考えられるということなんですね」

加納解説委員

「実際にこれまで竜巻が発生した場所の分布図（1961年〜今年、気象庁より）を見ると、沿岸部で起きているのが一目瞭然です」

斎藤キャスター

「海沿い、沿岸部で起きていて、内陸はむしろそんなに起きてないという印象ですよね」

加納解説委員

「竜巻は山の中は通りにくいと言われています。ぶつかるものがない平野、そして沿岸で起きやすいということです。ただ、海のそばではないからといって、油断はしないでください」

「2008年には東京・品川区で竜巻が発生し、トタン屋根が飛んだり、瓦が落下したりする被害がありました」

瀧口麻衣アナウンサー

「日本中どこでも竜巻が起きる可能性があるということなんですね」

■天気急変…危険なサインは？

加納解説委員

「油断ができないんですよね。朝は晴れていい天気だったのに、午後になったら突然天気が急変ということはありますよね。気象庁によると、竜巻をもたらすような天気の急変には、前兆があるということです」

「まずは、低くて真っ黒い雲が近づいてくる。そして雷の音が聞こえてくる。さらに、急に冷たい風が吹いてくる。こうした変化は、積乱雲が近づいてきているサインということです。そのため、まもなく激しい雨と雷がやってきて、竜巻が起こる恐れもあります」

斎藤キャスター

「外で野球をやっていて、全部経験したことがあります。その際に、いわゆるダグアウトに戻って避難することはあっても、その後どうしたらいいのかというのは、ちゃんと分かってはいません」

■竜巻が接近した時の退避行動

加納解説委員

「では、どうしたらいいのか。こうした前兆を見たり感じたりした時、まず屋外にいたら、コンクリート製の頑丈な屋内になるべく早く駆け込む。車庫や物置、プレハブは危険なので、逃げないようにした方がいいということです」

「駆け込める屋内がない場合は、頑丈な建物のそばにうずくまったり、側溝などに伏せたりしてください。逆に屋内にいた場合は窓やドアから離れる。窓のそばで竜巻を見続けるのはとても危険だということです」

「家の1階で中心部に近い、窓のない部屋やトイレなどに駆け込むといい、ということです。あとは浴槽や机の下などの頑丈なものの陰に入って、両腕で頭と首を守る。こうした避難を覚えておいてください」

鈴江アナウンサー

「サイン（前兆）に気づければ、こういった行動にも移すことができますが、家の中でなんとなく過ごしていると、そのサインにもなかなか気づけないということもあると思います」

「気象庁が竜巻注意情報や警報といった気象情報のアラートを出していることもあるので、日常的に自分の住んでいる地域などを登録しておいて、情報が届いて気づけるようにしておくということも大事なのかなと感じますね」

加納解説委員

「気象庁が発表している竜巻注意情報が出たら、気象レーダーもしくは雲や雷の様子を見て、早めの避難を心がけてください」

