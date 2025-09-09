8月9日に中京4Rの馬場入場後に落馬し、右足の踵骨骨折により2カ月以上の予定で休養中の幸英明（49）が9日、ボートレース児島のYouTubeチャンネル「児島QUEEN LIVE！！」に出演。負傷後、初めて元気な姿を見せた。

普段トレセンにいる時と変わらず、にこやかで、さわやかな表情の幸。多くのファンが気になる経過を問われ、まだ松葉づえをついているが「手術が終わって順調です。1カ月ずっと病院にいました」と報告した。

幸はSNSなど発信の手段がないことから負傷後、馬主で親交のある西山茂行氏（67）に「すみませんが西山社長のブログで書いていただけますか？」と依頼し、8月14日にオーナーが自身のブログで幸に代わって骨折を発表した。

幸は「SNSをやっていなくて、なかなか発信できなかったんです。今はまだワイヤーが入っていて、足をつけない状態」とし、今後についてはリハビリを経て「早ければ10月半ばか後半に」と復帰への見通しを語った。

西山氏の所有馬セイウンコウセイを17年高松宮記念でG1制覇に導いたのが幸で、現在はセイウンハーデス（23年七夕賞、今年5月10日の前走エプソムCで重賞2勝）の主戦を務めている。同馬は天皇賞・秋（11月2日、東京芝2000メートル）を予定。「天皇賞に乗りたい」とリハビリに励む意気込みを口にした。

◇幸 英明（みゆき・ひであき）1976年（昭51）1月12日生まれ、鹿児島県出身の49歳。栗東・谷八郎厩舎所属で94年にデビュー。03年桜花賞（スティルインラブ）でＧ１初制覇、オークス、秋華賞も勝って牝馬３冠制覇を達成した。ＪＲＡ通算2万4912戦1742勝、うち重賞はＧ1・8勝を含む49勝。1メートル67、50キロ。血液型Ａ。趣味はゴルフ。