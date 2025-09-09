聖マルコ広場の柱の上に立つ「有翼の獅子」/Probst\ullstein bild/Getty Images

（ＣＮＮ）イタリアの歴史都市ベネチアの象徴として、市内各地の建造物に刻まれている翼をもつライオン像「有翼の獅子」。中でも有名な聖マルコ広場の柱の上に立つ像について、産地は中国だったという説をイタリア・パドバ大学の研究チームが発表した。

研究チームは鉛同位体分析を使ってこの像の素材を分析した。その結果、像の青銅合金（銅と錫の混合物）に使われた銅は中国の揚子江産だったことが分かった。この調査結果は４日の学術誌アンティクイティに発表された。

像の大きさは幅４メートル、高さ２．２メートル。これまで産地は地元かシリア、またはアナトリア地方（現在のトルコ）と考えられていたが、どこの様式かは謎のままだった。

聖マルコ広場に設置されたのは１３世紀。しかし研究チームによれば、鼻の形状や角が撤去された痕跡から判断すると、欧州の地中海沿岸で発見された中世の作品よりも、中国で唐の時代（６１８〜９０７年）に制作された作品に似ていると研究チームは指摘する。

ライオンが立つ柱はアナトリア産で、ライオン像自体は過去に何度も修復が繰り返されている。記録が残る中で最も古い修復は１２９３年だった。

「マルコ・ポーロの父とおじが、最初の旅の際にフビライ・ハンの宮殿で過ごした４年の間に、この像を入手した可能性がある」と研究チームは解説する。フビライ・ハンの宮廷にいたのは１２６４〜６８年の間だったと思われる。

この像はもともと、唐の時代に墓門の守りとされた「鎮墓獣」だったと研究チームは推測。ポーロ一家のモンゴル訪問後、イタリアに送られた像は、恐らく聖マルコの紋章に似せるために角が撤去され、「かつら」が付け加えられたのだろうとしている。