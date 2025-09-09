【「ポケモン情報局」反転】 9月8日から

　ポケモン公式Xアカウント「ポケモン情報局」の上下が全て反転する状態になっている。9月8日夜からで、アカウント名は逆読みになっている状態。

　アカウント名が逆さになった際にはガサゴソと音がするだけの動画を公開。以降アニメの告知でも映像が上下逆、文字は逆読みの状態。「逆になる」ポケモンといえば、ちょうど9月10日まで「マイ・フレンド・カラマネロ」を実施している「カラマネロ」が思い浮かぶ。

　「カラマネロ」は「ポケットモンスターX・Y」時代にLv.30以上の「マーイーカ」がレベルアップするときにニンテンドー3DS本体を逆さにすることで進化する「ぎゃくてんポケモン」。「メガカラマネロ」の登場が予告されたのかもしれない。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon