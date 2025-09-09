ムラヨシマサユキさんの名作レシピ『ミルクティープリン』とろける口どけと紅茶の薫り

紅茶をじっくり牛乳で煮出し、香りと味をぎゅっと閉じ込めたムラヨシ マサユキさんの『ミルクティープリン』。

ゼラチンを控えめにして仕上げることで、口に入れた瞬間にスッととろける柔らかさ。後からふんわり広がるミルクティーの香りに、心ほどけるスイーツです。

『ミルクティープリン』のレシピ

材料（容量100mlのプリンカップ4個分）

牛乳……200ml

グラニュー糖……30g

生クリーム……50ml

紅茶のティーバッグ……2個

粉ゼラチン……4g

みかん缶詰（なければ好みのフルーツ缶詰・190g入り）……1缶

下ごしらえ

小さめの器に水大さじ1を入れ、粉ゼラチンをふり入れる。2分ほどおいてふやかす。

作り方

（1） 紅茶を蒸らす

小鍋に水50mlとティーバッグを入れて、中火にかける。沸騰したら火を止めてふたをし、3分おいて蒸らす。

POINT

茶葉を蒸らすことで、紅茶の味わいと風味がいっそう強く出ますよ。

（2）紅茶を牛乳に煮出す

牛乳の1/2量とグラニュー糖を加え、再び中火にかける。沸騰したら弱火にし、3分ほど煮出してティーバッグを取り出し、火からおろす。

（3）ゼラチンを溶かす

生クリームとふやかしたゼラチンを加える。ゴムべらでよく混ぜ、ゼラチンを溶かす。残りの牛乳を加えて混ぜる。

POINT

残りの牛乳は最後に入れて、プリン液の温度を下げます。こうすると早く固まり、仕上がりもきれい。

（4）冷やし固める

プリンカップを流水でさっとぬらし、（3）を等分に流し入れる。ラップをかけずに、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。器に取り出し、みかん缶詰をシロップごとかける。

マーマレードソースで大人っぽく

材料（作りやすい分量）と作り方

小鍋にオレンジマーマレード大さじ2と水大さじ1、ホワイトラム（もしくは白ワイン）小さじ1を入れる。中火にかけ、耐熱のゴムべらでよく混ぜ、ふつふつしてきたら火を止めてさます。

ミルクティーには甘めのかんきつが好相性。マーマレードにホワイトラムや、白ワインをきかせた大人っぽいソースを作って、味わいの変化を楽しんでみて。

「オーブンはつけたくないけれど、さっぱりよりも少しこくのあるものを食べたい」--そんなときに作りたい一皿。口どけを楽しみながら、紅茶とミルクの世界にゆったり浸ってください。

（『オレンジページ』2022年7月17日号より）