ムラヨシマサユキさんの名作レシピ『ミルクティープリン』とろける口どけと紅茶の薫り
紅茶をじっくり牛乳で煮出し、香りと味をぎゅっと閉じ込めたムラヨシ マサユキさんの『ミルクティープリン』。
ゼラチンを控えめにして仕上げることで、口に入れた瞬間にスッととろける柔らかさ。後からふんわり広がるミルクティーの香りに、心ほどけるスイーツです。
『ミルクティープリン』のレシピ
材料（容量100mlのプリンカップ4個分）
牛乳……200ml
グラニュー糖……30g
生クリーム……50ml
紅茶のティーバッグ……2個
粉ゼラチン……4g
みかん缶詰（なければ好みのフルーツ缶詰・190g入り）……1缶
下ごしらえ
小さめの器に水大さじ1を入れ、粉ゼラチンをふり入れる。2分ほどおいてふやかす。
作り方
（1） 紅茶を蒸らす
小鍋に水50mlとティーバッグを入れて、中火にかける。沸騰したら火を止めてふたをし、3分おいて蒸らす。
POINT
茶葉を蒸らすことで、紅茶の味わいと風味がいっそう強く出ますよ。
（2）紅茶を牛乳に煮出す
牛乳の1/2量とグラニュー糖を加え、再び中火にかける。沸騰したら弱火にし、3分ほど煮出してティーバッグを取り出し、火からおろす。
（3）ゼラチンを溶かす
生クリームとふやかしたゼラチンを加える。ゴムべらでよく混ぜ、ゼラチンを溶かす。残りの牛乳を加えて混ぜる。
POINT
残りの牛乳は最後に入れて、プリン液の温度を下げます。こうすると早く固まり、仕上がりもきれい。
（4）冷やし固める
プリンカップを流水でさっとぬらし、（3）を等分に流し入れる。ラップをかけずに、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。器に取り出し、みかん缶詰をシロップごとかける。
マーマレードソースで大人っぽく
材料（作りやすい分量）と作り方
小鍋にオレンジマーマレード大さじ2と水大さじ1、ホワイトラム（もしくは白ワイン）小さじ1を入れる。中火にかけ、耐熱のゴムべらでよく混ぜ、ふつふつしてきたら火を止めてさます。
ミルクティーには甘めのかんきつが好相性。マーマレードにホワイトラムや、白ワインをきかせた大人っぽいソースを作って、味わいの変化を楽しんでみて。
「オーブンはつけたくないけれど、さっぱりよりも少しこくのあるものを食べたい」--そんなときに作りたい一皿。口どけを楽しみながら、紅茶とミルクの世界にゆったり浸ってください。
2024年12月逝去。製菓学校卒業後、ケーキ店やレストラン勤務を経て独立。おうちで作りやすいけれど、きちんとおいしい菓子、料理のレシピを数々提案。お菓子を作るって楽しい！ と実感できるようなレシピは、だれが作っても簡単においしく仕上がると多くの支持を集めた。詳細はこちら