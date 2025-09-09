将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で現在対局中だ。王位戦は通常、午前10時におやつの時間となるが、本局は将棋会館での対局とあり提供は無し。両者が何を選ぶか楽しみにしていたファンからは「寂しいよー」「なんでやー」と残念がる声が多数寄せられていた。

藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた第6局。本局は本来、静岡県牧之原市の「平田寺」での開催が予定されていた。しかし、同市は5日の台風15号の接近で発生した竜巻により甚大な被害を受け、第6局の開催を辞退。6日に日本将棋連盟が対局会場を「将棋会館」に変更することを発表していた。

タイトル戦といえば対局の内容はもちろんのこと、ご当地の名産品を活かしたおやつや食事が大きな注目を集めている。本局は、将棋会館での開催となったものの、昨年9月に完成したばかりの新会館でタイトル戦が行われるのは初となる。

そんな中、午前10時のおやつの定刻には「提供なし」の情報が。これには、ABEMAの視聴者からは「へっそうなの」「おやつががいなんて。。」「なんでやねんｗ」「提供なしは哀しいぞ」「うわぁぁぁぁん」「寂しいよー」「えええええ」「なんでやー」「永瀬力出んやろ」と残念がる声が相次いでいた。

なお、午後のおやつは提供されることが発表されている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）