久保建英、アメリカの時差移動に「結構きつかったですね」懸念される左足首の状態は…
日本代表MF久保建英(ソシエダ)が国際親善試合アメリカ戦を翌日に控えた現地時間8日、報道陣の取材に応じ、6日のメキシコ戦で負傷した左足首について「普通に痛いですけど、明日になってみてどうなるかですね」と現状を明かした。
久保は6日のメキシコ戦の前半終了間際、右サイドでスルーパスに抜け出そうとした際、懸命に出した左足に相手が乗っかり、巻き込まれる形で痛めていた。その後も様子を見ながらプレーを続行し、後半24分まではピッチに立ったが、試合後には「結構痛いですけど、問題なくテーピング巻いてたらやれますね」と容態を話していた。
森保一監督はアメリカ戦に臨むにあたり、先発メンバーの大幅入れ替えを示唆しており、久保はベンチスタートとなる見込み。途中出場の可否も「明日次第ですね。明日起きてみてどうなるか」(久保)で慎重に判断していく構えだ。
国際Aマッチウィーク明けの13日にはレアル・マドリーとのビッグマッチを控えている久保。「準備はしていますけどここからリーグ戦も続いて次は結構大事な試合なので。ただ、今は代表にいるので代表のことだけ考えていますけど。もちろんチームの助けになれないならやらないですけど、なれるのであればいい準備をしたいです」と話した。
久保にとっても、日本代表にとっても、クラブにとっても重要なのは「一番は大きなケガをしないこと」。久保は「(相手が)レアル・マドリーであれ、アメリカであれ、どこであれ、万全の状態じゃなくて無理するところと無理しないところは自分でここから見極めていきたいなと。僕は無理してやれる選手ではあると思うんですけど、果たして無理するべきなのかは自分で考えながらやりたいと思います」と自己管理の高さを見せた。
そうして自身のコンディションと向き合いつつも、W杯開催国アメリカの移動や時差を経験できたのは9か月後のW杯本大会に向けてもポジティブだ。
久保はこの日、オークランドからコロンバスへの3300kmの移動と3時間の時差についても言及。「今日は朝ごはんがフリーだったけど、ほとんどの選手が来てないくらい時差は今回結構きつかったですね。一つ目(スペインからオークランド)は大丈夫でしたけど、今回の3時間というのが。一日が感覚的に短くなりますし、ちょっと厳しかったかなと思います」と語っていた。
とはいえ、朝食の時間調整を試みるなどチームスタッフの試行錯誤も感じられるエピソード。W杯に向け、さまざまな知見を身につけながら順応していく構えだ。
W杯期間中の移動については「そこは大会の人たちにできる限りは考慮してほしいなとは思いますけど、たぶん彼らはそこは気にしていないと思うので、僕たちがしっかり与えられた環境でいい準備をしていければ」と話し、大会運営へのシニカルな視点ものぞかせた久保。「トレーナーの方を含めていろんな試みをしてくれているんで適応していければ。みんなが考えてくれるので僕らは安心してピッチに集中できます」と日本代表スタッフに全幅の信頼を口にしていた。
(取材・文 竹内達也)
