イタリアやクロアチアが大量点で勝利! 衝撃のジャイキリも発生:W杯欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選が8日に各地で行われた。
グループIで3位イタリア代表は、中立地ハンガリーで2位イスラエル代表と対戦。5-4と激しい打ち合いを制し、3連勝で2位に浮上した。
グループLでは、2位クロアチア代表がホームで3位モンテネグロ代表に4-0の快勝。4戦4勝として消化試合が1つ多いチェコ代表に勝ち点で並び、得失点差で首位に立った。
グループB首位のスイス代表はホームにスロベニア代表を迎え、3-0で完勝。一方、12回のW杯出場を誇るスウェーデン代表が、敵地でFIFAランキング95位のコソボ代表に0-2で敗れる波乱があった。
グループCでは2位デンマーク代表が1位ギリシャ代表のホームに乗り込み、3-0の勝利。直接対決を制して首位に浮上した。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.スイス(6)+7
2.コソボ(3)-2
3.スウェーデン(1)-2
4.スロベニア(1)-3
第2節
2025年9月8日(月)
コソボ 2-0 スウェーデン
スイス 3-0 スロベニア
[グループC]
1.デンマーク(4)+3
2.ギリシャ(3)+1
3.スコットランド(1)0
4.ベラルーシ(0)-4
第2節
2025年9月8日(月)
ベラルーシ 0-2 スコットランド
ギリシャ 0-3 デンマーク
[グループI]
1.ノルウェー(12)+11
2.イタリア(9)+5
3.イスラエル(9)+4
4.エストニア(3)-8
5.モルドバ(0)-12
第6節
2025年9月8日(月)
イスラエル 4-5 イタリア
[グループL]
1.クロアチア(12)+16
2.チェコ(12)+5
3.フェロー諸島(6)-1
4.モンテネグロ(6)-5
5.ジブラルタル(0)-15
第6節
2025年9月8日(月)
ジブラルタル 0-1 フェロー諸島
クロアチア 4-0 モンテネグロ
グループIで3位イタリア代表は、中立地ハンガリーで2位イスラエル代表と対戦。5-4と激しい打ち合いを制し、3連勝で2位に浮上した。
グループLでは、2位クロアチア代表がホームで3位モンテネグロ代表に4-0の快勝。4戦4勝として消化試合が1つ多いチェコ代表に勝ち点で並び、得失点差で首位に立った。
グループB首位のスイス代表はホームにスロベニア代表を迎え、3-0で完勝。一方、12回のW杯出場を誇るスウェーデン代表が、敵地でFIFAランキング95位のコソボ代表に0-2で敗れる波乱があった。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.スイス(6)+7
2.コソボ(3)-2
3.スウェーデン(1)-2
4.スロベニア(1)-3
第2節
2025年9月8日(月)
コソボ 2-0 スウェーデン
スイス 3-0 スロベニア
[グループC]
1.デンマーク(4)+3
2.ギリシャ(3)+1
3.スコットランド(1)0
4.ベラルーシ(0)-4
第2節
2025年9月8日(月)
ベラルーシ 0-2 スコットランド
ギリシャ 0-3 デンマーク
[グループI]
1.ノルウェー(12)+11
2.イタリア(9)+5
3.イスラエル(9)+4
4.エストニア(3)-8
5.モルドバ(0)-12
第6節
2025年9月8日(月)
イスラエル 4-5 イタリア
[グループL]
1.クロアチア(12)+16
2.チェコ(12)+5
3.フェロー諸島(6)-1
4.モンテネグロ(6)-5
5.ジブラルタル(0)-15
第6節
2025年9月8日(月)
ジブラルタル 0-1 フェロー諸島
クロアチア 4-0 モンテネグロ