　北中米ワールドカップ欧州予選が8日に各地で行われた。

　グループIで3位イタリア代表は、中立地ハンガリーで2位イスラエル代表と対戦。5-4と激しい打ち合いを制し、3連勝で2位に浮上した。

　グループLでは、2位クロアチア代表がホームで3位モンテネグロ代表に4-0の快勝。4戦4勝として消化試合が1つ多いチェコ代表に勝ち点で並び、得失点差で首位に立った。

　グループB首位のスイス代表はホームにスロベニア代表を迎え、3-0で完勝。一方、12回のW杯出場を誇るスウェーデン代表が、敵地でFIFAランキング95位のコソボ代表に0-2で敗れる波乱があった。

　グループCでは2位デンマーク代表が1位ギリシャ代表のホームに乗り込み、3-0の勝利。直接対決を制して首位に浮上した。

以下、試合結果&順位表

[グループB]

1.スイス(6)+7

2.コソボ(3)-2

3.スウェーデン(1)-2

4.スロベニア(1)-3

第2節

2025年9月8日(月)

コソボ 2-0 スウェーデン

スイス 3-0 スロベニア

[グループC]

1.デンマーク(4)+3

2.ギリシャ(3)+1

3.スコットランド(1)0

4.ベラルーシ(0)-4

第2節

2025年9月8日(月)

ベラルーシ 0-2 スコットランド

ギリシャ 0-3 デンマーク

[グループI]

1.ノルウェー(12)+11

2.イタリア(9)+5

3.イスラエル(9)+4

4.エストニア(3)-8

5.モルドバ(0)-12

第6節

2025年9月8日(月)

イスラエル 4-5 イタリア

[グループL]

1.クロアチア(12)+16

2.チェコ(12)+5

3.フェロー諸島(6)-1

4.モンテネグロ(6)-5

5.ジブラルタル(0)-15

第6節

2025年9月8日(月)

ジブラルタル 0-1 フェロー諸島

クロアチア 4-0 モンテネグロ